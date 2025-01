Sci alpino, Vinatzer e gli slalomisti azzurri si allenano in Val di Fassa insieme ad alcune polivalenti

Archiviato il periodo delle feste, è già arrivato il momento di proiettarsi alle prossime gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La Val di Fassa (in provincia di Trento) si appresta ad ospitare gli allenamenti di diverse squadre azzurre, che sfruttano così l’accordo con la vallata dolomitica per preparare la seconda parte della stagione dei rispettivi circuiti.

Gli slalomisti Alex Vinatzer, Stefano Gross e Tobias Kastlunger si alleneranno sulla pista Aloch fino al giorno dell’Epifania in vista dello slalom speciale di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio di mercoledì 8 gennaio. Raduno sulla pista fassana dal 3 all’8 gennaio anche per il gruppo di Coppa Europa formato da Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Davide Seppi, Gianlorenzo Di Paolo e Andrea Bertoldini.

Allenamenti in Val di Fassa fino all’8 gennaio anche per alcune polivalenti della Nazionale femminile di Coppa del Mondo (non figurano le atlete impegnate tra due giorni nel gigante di Kranjska Gora, tra cui Goggia, Brignone e Bassino) convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi: Laura Pirovano, Elena Curtoni, Vicky Bernardi, Sara Thaler e le sorelle Nadia e Nicol Delago.

Presente fino al 6 gennaio anche il team di Coppa Europa con Carlotta De Leonardis, Ludovica Righi, Ambra Pomarè, Sara Allemand, Alessia Guerinoni, Francesca Carolli, Sophie Mathiou, Annette Belfrod e Tatum Bieler oltre alla squadra juniores (in raduno dal 2 al 7) con Alice Pazzaglia, Camilla Vanni, Margherita Cecere, Ludovica Druetto, Maria Sole Antonini e Giulia Vallerani.