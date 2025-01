Sci alpino, Sofia Goggia e Federica Brignone a St. Anton con un unico obiettivo: la Sfera di Cristallo

L’oggetto del desiderio è la Sfera di Cristallo e per Sofia Goggia e Federica Brignone sarà un mese cruciale in tal senso. Tante le gare veloci, tante le possibilità di fare tanti punti per la bergamasca e per la valdostana a partire dal fine settimana di St. Anton, in Austria.

La prima e unica prova disputata in questo contesto ha dato delle indicazioni precise in tal senso, con Federica Brignone che ha inflitto distacchi impressionanti a tutte le avversarie, a partire da Lara Gut-Behrami e da Sofia Goggia. Finora la figlia di Ninna Quario sta facendo una stagione senza troppe mezze misure, specialmente in gigante: o vince o non arriva al traguardo. Il successo è arrivato a Semmering ed è stato seguito dall’uscita a Kranjska Gora: serve più continuità a partire dalla tappa austriaca laddove nel 2023 centrò una vittoria e un secondo posto.

Sofia Goggia si è distinta alla grande nel gigante sulla Podkoren di Kranjska Gora con un eccellente quinto posto e finora nelle tre gare veloci disputate è salita sul podio in tutti e tre i casi. La forma è ottima e il feeling con St. Anton anche, vista la vittoria ottenuta per dispersione nel 2021. A questa località sono associati ricordi meno belli come la caduta decisamente spaventosa nel 2023 in superG: adesso però l’azzurra sembra essere cresciuta dal punto di vista della stabilità sugli sci.

Altre atlete sono pronte a lottare per la vittoria come Lara Gut-Behrami che quest’anno sembra concentrarsi più sulle discipline veloci rispetto al gigante, ma anche Cornelia Huetter che ha cominciato bene la stagione. Poi c’è la suggestione Lindsey Vonn: la statunitense sta tornando velocemente a livello altissimo e in prova ha avvertito le sue avversarie stampando il decimo tempo. Occhio anche a Ester Ledecka e alla nostra azzurra Laura Pirovano che sta trovando una buona crescita..