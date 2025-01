Sci alpino, Goggia e Brignone all’assalto della classifica generale a St. Anton

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino vivrà nel mese di gennaio tre fine settimana completamente dedicati alla velocità. Il primo di questi sarà in Austria a St. Anton, dove in programma ci sono una discesa ed un superG. L’attesa in casa Italia è tutta per Sofia Goggia e Federica Brignone, che vanno a caccia di punti pesanti in chiave classifica generale su una pista che le ha già viste trionfare nelle stagioni precedenti.

Goggia non è mai scesa dal podio finora nelle tre gare di velocità finora disputate tra Beaver Creek e St. Moritz. Una vittoria ed un terzo posto in superG ed un secondo posto in discesa. Numeri straordinari al rientro per la bergamasca, che ha fatto sognare anche in gigante a Kranjska Gora, chiudendo in quinta posizione. Proprio il risultato sulle nevi slovene apre scenari nuovi e davvero interessanti per Goggia, che può davvero sognare la sfera di cristallo, ma questo traguardo passa assolutamente dall’essere dominante nella sua amata velocità.

La prima prova cronometrata della discesa ha lasciato sicuramente ottime sensazioni a Federica Brignone. La valdostana ha dominato, infliggendo distacchi oltre il secondo a tutte le rivali. L’obiettivo dell’azzurra è di salire sul podio in entrambe le giornate, con il superG nel mirino per andarsi a prendere il gradino più alto. Per Brignone è un weekend fondamentale dopo l’uscita nel gigante di Kranjska Gora e soprattutto per sbloccarsi nella velocità, dove ancora non è riuscita a salire sul podio.

Brignone prima e Goggia terza in prova, ma in mezzo a loro c’è la grande rivale, Lara Gut-Behrami. La pista di St. Anton piace sicuramente alle due azzurre (Goggia ha vinto in discesa nel 2021 e Brignone in superG nel 2023), ma forse ancora di più all’elvetica, che vanta due vittorie sul tracciato svizzero, entrambe in supergigante. Una stagione finora strana quella di Gut-Behrami, che è in piena corsa per vincere nuovamente la Coppa del Mondo, ma nella quale ancora non ha trovato la prima vittoria. Uno zero che spera di cancellare proprio questo weekend.

Si corre in Austria e dunque super attenzione alle padrone di casa e soprattutto ad una lanciatissima Cornelia Huetter. Un avvio di stagione eccezionale quello dell’austriaca, che ha trionfato nella discesa di Beaver Creek e poi si è successivamente imposta anche nel superG di St. Moritz. Le austriache sperano poi di interrompere un digiuno di vittorie in quel di St. Anton in discesa libera che dura addirittura dal 1995, quando ci fu addirittura una tripletta con Micaela Dorfmeister davanti ad Alexandra Meissnitzer e Renate Goetschl, che divise il terzo gradino del podio con Picabo Street.

C’è poi grande attesa per Lindsey Vonn. L’americana torna nuovamente in gara dopo un primo approccio nel superG di St. Moritz. Le sensazioni sono state sicuramente buone ieri in prova e Vonn può davvero puntare alla Top-10 già nelle gare del weekend. Una crescita dunque costante per la campionessa americana, pensando che la prossima settimana arriverà un weekend per lei molto speciale a Cortina.

Non solo Goggia e Brignone in casa Italia, ma fari puntati anche su Laura Pirovano ed Elena Curtoni, che possono essere entrambe protagoniste in questo fine settimana. Non ci sarà, invece, Marta Bassino, bloccata dall’influenza e che spera di recuperare proprio per Cortina.