Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a St. Anton: croce e delizia nel 2021, assente nel 2023

Abbiamo archiviato la tappa di Kranjska Gora e la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile è pronta ad approdare a St. Anton per un weekend dedicato alla velocità sempre nel settore femminile. Sofia Goggia sembra essere in grande spolvero e, dopo il quinto posto in gigante sulla Podkoren, vuole sfruttare al massimo le gare veloci per candidarsi sempre più alla lotta per la Sfera di Cristallo.

Goggia che a St. Anton in passato ha ottenuto delle soddisfazioni: la bergamasca riuscì infatti a vincere in Coppa del Mondo la discesa libera del 2021 in cui mise in riga tutte le sue avversarie: Tamara Tippler arrivò seconda a 96 centesimi e Breezy Johnson terza a 1″04. Non andò altrettanto bene il giorno successivo quando commesse un errore di linea e non concluse la sua prova.

Non sono buoni i ricordi legati invece alla gara svolta nel 2023 in superG: l’azzurra in quella occasione era partita alla grande, aveva stampato il miglior tempo al secondo intermedio e sembrava poter lottare per la vittoria, ma poi si è inclinata in una curva verso destra, è andata in spaccata ed è finita contro le reti. Una caduta che non lasciò strascichi, ma che non le consentì di prendere parte al supergigante del giorno dopo.

Altre buone rimembranze invece risalgono alla Coppa Europa del 2013, quando Goggia mostrò tutto il suo talento nella due giorni austriaca giungendo seconda nella prima delle due discese e vincendo invece nella seconda gara.