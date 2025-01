Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Garmisch: vittorie solo per Isolde Kostner e Federica Brignone

Ci avviciniamo sempre di più agli attesissimi Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach (Austria), ma prima di cominciare la rassegna mondiale c’è una tappa di Coppa del Mondo in velocità: si vola a Garmisch per due prove veloci al femminile sulla Kandahar con Federica Brignone in particolare, ma anche Sofia Goggia molto agguerrite per prendersi punti pesanti per la Sfera di Cristallo.

Federica Brignone che è una delle due italiane ad aver vinto nella località tedesca: la figlia d’arte valdostana si è imposta nel superG del 2022 in cui vinse ex-aequo con Cornelia Huetter, dando distacchi abissali a tutta la concorrenza: basti pensare che in terza posizione arrivò Tamara Tippler a un ritardo di 82 centesimi.

L’altra vincitrice è Isolde Kostner, ma bisogna tornare decisamente indietro nel tempo: il successo della classe 1975 di Bolzano risale infatti al 1994 all’età di 19 anni, quando si impose davanti a Melanie Suchet e a Michelle Ruthven e fu il suo primo dei quindici successi raccolti in carriera in Coppa del Mondo.

Podi ne sono arrivati tanti a partire dal secondo posto di Deborah Compagnoni nello slalom del 1995 e dal terzo posto di Roberta Serra nello slalom del 1996. In velocità è arrivato un secondo posto di Brignone nel 2020 in discesa dietro a Viktoria Rebensburg, mentre è una sorta di tabù per Sofia Goggia: ben quattro secondi posti. Nel 2019 in discesa a 25 centesimi da Stephanie Venier e sempre nel 2019 in superG a 23 centesimi da Nicole Schmidhofer. Due podi anche nelle due discese del 2018: una volta a due centesimi da Vonn, l’altra a 11 centesimi sempre da Lindsey. Si sbloccherà quest’anno?