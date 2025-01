Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming. Successi per Tomba e Innerhofer

Siamo pronti per vivere una importantissima due-giorni a Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Andranno in scena un gigante e uno slalom sulla celebre “Planai” su un pendio che spesso ha regalato buoni risultati ai colori azzurri. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutte le occasioni più importanti.

Il primo podio azzurro sulla Planai è datato 20 dicembre 1975 con Herbert Plank terzo nella discesa vinta dal canadese Dave Irwin davanti all’austriaco Klaus Eberhard. Passano 24 ore e si replica con il terzo posto di Piero Gros nello slalom del 21 dicembre 1975. Gara vinta dall’austriaco Hans Hinterseer davanti al leggendario Ingemar Stenmark.

Di nuovo un podio il 9 dicembre 1978 in gigante. Terzo posto per Leonardo David che chiude alle spalle di Ingemar Stenmark e dello svizzero Peter Luscher. Dopo una lunga pausa, l’Italia torna sul podio di Schladming con il secondo posto di Kristian Ghedina nella discesa dell’11 gennaio 1990. Successo per il francese Franck Piccard, terzo lo svizzero Daniel Mahrer. Passa un giorno e il 12 gennaio 1990 Kurt Konrad Ladstatter è terzo alle spalle del tedesco Armin Bittner e dell’austriaco Michael Tritscher.

Bisogna aspettare il 30 gennaio 1997 per il primo successo azzurro sulla Planai. Alberto Tomba fa suo lo slalom davanti all’austriaco Thomas Stangassinger, quindi terzo il francese Sebastien Amiez. L’anno successivo è di nuovo Tomba. Il bolognese domina lo slalom dell’8 gennaio 1998 davanti all’austriaco Thomas Sykora e al norvegese Hans-Petter Buraas.

Si passa al 10 gennaio 1998 con il terzo posto di Luca Cattaneo nel superG vinto da Hermann Maier davanti al connazionale Stephan Eberharter.

Salto in avanti al 27 gennaio 2004 con la piazza d’onore per Manfred Moelgg nello slalom vinto dal padrone di casa Benjamin Raich. Ancora l’altoatesino è terzo il 22 gennaio 2008 tra i pali stretti nella gara vinta dal padrone di casa Mario Matt.

Per trovare un altro podio azzurro bisogna arrivare al 24 gennaio 2012 con Stefano Gross che conclude secondo nello slalom vinto da Marcel Hirscher. Edizione scoppiettante, dato che il 15 marzo 2012 Christof Innerhofer vince il superG davanti a Alexis Pinturault e Marcel Hirscher. Di nuovo Stefano Gross secondo nello slalom del 27 gennaio 2015 alle spalle del russo Alexander Khoroshilov.

C’è anche un precedente tra le donne. Il 18 marzo 2012, infatti, Federica Brignone è terza nel gigante vinto da Viktoria Rebensburg e Anna Fenninger.