Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kronplatz: tre podi a testa per Brignone e Bassino sulla Erta

Non è ancora tempo di salutare l’Italia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Il Circo Bianco, infatti, si sposta da Cortina d’Ampezzo a Kronplatz, sulla difficilissima “Erta”. Si gareggerà, come tradizione, tra le porte larghe su una pista che spesso ha regalato gioie alle nostre portacolori. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti delle azzurre sulla pista altoatesina.

L’esordio assoluto della “Erta” nella Coppa del Mondo arriva il 24 gennaio 2017 ed è subito successo per Federica Brignone, in grado di precedere per 55 centesimi la francese Tessa Worley, mentre completa il podio la nostra Marta Bassino a soli 2 centesimi dalla transalpina. Nell’edizione successiva, quella del 23 gennaio 2018, arriva un altro podio per l’Italia, sempre con Federica Brignone, giunta però al terzo posto, nella gara vinta dalla tedesca Viktoria Rebensburg, che vince con soli 3 centesimi di margine sulla norvegese Ragnhild Mowinckel, mentre la valdostana chiude a 66.

Passiamo al 15 gennaio 2019, con un altro podio azzurro. In questa occasione arriva un terzo posto per Marta Bassino, in una gara letteralmente dominata da Mikaela Shiffrin, in grado di rifilare la bellezza di 1.21 a Tessa Worley, mentre la nativa di Borgo San Dalmazzo chiude a 1.57. Dopo lo stop del 2020, si è tornati a correre a Kronplatz il 26 gennaio 2021 per un nuovo podio italiano, sempre con Marta Bassino, anche in questo caso terza. Questa volta il successo va a Tessa Worley con 27 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami, mentre la nostra portacolori chiude a 73 centesimi.

Nelle due ultime annate, invece, si riducono podi e soddisfazioni per le nostre atlete. Il 25 gennaio 2022, infatti, arriva il successo della svedese Sara Hector davanti alla slovacca Petra Vlhova, mentre è terza Tessa Worley. Due stagioni or sono invece, doppio appuntamento sulla “Erta”. Il primo, il 24 gennaio 2023, vede il successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami e alla nostra Federica Brignone, mentre il giorno successivo arriva la doppietta della nativa di Vail, davanti a Ragnhild Mowinckel e Sara Hector. Arriviamo all’ultima edizione sulla “Erta”. Il 30 gennaio 2024 successo per Lara Gut-Behrami davanti a Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson, seconde a pari merito.