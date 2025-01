Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Courchevel. Vittorie per Brignone e Bassino, un podio in parallelo!

Non è ancora tempo di concentrarci sui Campionati Mondiali di sci alpino 2025 che si disputeranno a Saalbach (Austria). La Coppa del Mondo di sci alpino femminile, infatti, ha ancora un impegno prima della grande manifestazione iridata. Si tratta dello slalom di Courchevel (Francia). Il tracciato francese ha spesso regalato grandi risultati alle atlete italiane. Andiamo a ricordarli tutti.

Il primo sorriso per le azzurre sulla Émile Allais porta la firma di Manuela Moelgg, che chiude terza il gigante del 19 dicembre 2017 vinto da Mikaela Shiffrin davanti alla padrona di casa Tessa Worley. Nella giornata successiva, il 20 dicembre 2017, arriva un altro terzo posto, questa volta per Irene Curtoni nel parallelo vinto, tanto per cambiare, da Mikaela Shiffrin, davanti a Petra Vlhova.

Bisogna attendere il 17 dicembre 2019 per il primo successo azzurro a Courchevel. La firma è di Federica Brignone che si aggiudica il gigante con appena 4 centesimi di margine sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann e 44 sulla svizzera Wendy Holdener. Passa un anno ed è ancora vittoria per le azzurre. Il 12 dicembre 2020, infatti, è Marta Bassino a trionfare sulle nevi francesi dominando il gigante con 46 centesimi sulla svedese Sara Hector e 59 su Petra Vlhova.

Passano appena due giorni e il 14 dicembre 2020 Federica Brignone chiude alla piazza d’onore il gigante dominato da Mikaela Shiffrin con 82 centesimi sulla valdostana e 1.09 su Tessa Worley. Passiamo al 22 dicembre 2021 per un altro podio italiano. Marta Bassino, infatti, centra il terzo posto nella gara tra le porte larghe che vede il successo di Sara Hector con 25 centesimi su Mikaela Shiffrin e 60 sulla sciatrice di Borgo San Dalmazzo.

Arriviamo alle ultime edizioni. Iniziamo dalle Finali della Coppa del Mondo 2022. Il 20 marzo, infatti, arriva addirittura una doppietta. Federica Brignone fa suo il gigante con 31 centesimi di margine sulla connazionale, mentre al terzo posto chiude Petra Vlhova a 37. Nell’ultima gara disputata, il 21 dicembre 2023, su questa pista abbiamo assistito al successo di Petra Vlhova in slalom davanti a Mikaela Shiffrin e Katharina Truppe.