Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Cortina d’Ampezzo. Isolde Kostner la più vincente

Gennaio fa rima con Cortina d’Ampezzo per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Anche l’edizione 2024-2025 non sarà da meno con due prove veloci, una discesa e un superG. La “perla delle Dolomiti” ha spesso regalato grandi gioie ai colori azzurri, con il primo podio già nel 1976 con Claudia Giordani in slalom. Sono 4 le azzurre che possono vantare almeno un successo in discesa sull’Olympia delle Tofane ma 2 in particolare hanno o hanno avuto un feeling speciale con questa pista che è stata anche teatro dei Mondiali 2021, Isolde Kostner e Sofia Goggia (a podio anche un anno fa).

L’altoatesina è stata la prima azzurra a fare sua la discesa di Cortina nel 1996 e si è ripetuta subito nel 1997 anche se a pari merito con Heidi Zurbriggen, quindi nel 1998 e nel 2001 ha completato il poker, con 4 successi complessivi in questa gara che sembrava disegnata apposta per le sue caratteristiche. Dal 2001 l’Italia ha dovuto aspettare, però, ben 11 anni per vedere trionfare un’altra atleta sul questa pista. Parliamo di Daniela Merighetti che si è imposta nel 2012. Nel 2015 invece è stata Elena Fanchini ad avere la meglio cogliendo uno dei risultati più prestigiosi della sua brillante carriera.

Dal 2018, invece, è iniziata l’era di Sofia Goggia, che con Cortina ha un rapporto di amore e odio. Dopo i due secondi posti in discesa e SuperG nel 2017, la campionessa olimpica ha vinto la discesa del 2018, preparando al meglio l’appuntamento olimpico che l’avrebbe vista trionfare di lì a poco. Sofia Goggia sempre in discesa libera si è poi imposta nel 2022 sempre e nella prima delle due discese del 2023, prima di uscire in SuperG e procurarsi l’infortunio che poi ha messo in dubbio fino all’ultimo la sua presenza ai Mondiali di Courchevel-Meribel.

Italia un po’ meno brillante invece nel SuperG che le azzurre hanno sempre fatto un po’ fatica a digerire. Due soli i trionfi italiani fino a questo momento, nel 1997 grazie ad una straripante Isolde Kostner e, a distanza di ben 25 anni, nel 2022 fu Elena Curtoni ad imporsi in una delle stagioni migliori della specialista azzurra della velocità. Come detto, infine, nel 2024 è arrivato il terzo posto di Sofia Goggia nella gara vinta da Ragnhild Mowinckel.