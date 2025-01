Sci alpino, Alex Vinatzer: “Ho perso il ritmo, mi aspettavo di meglio”

Nessun italiano nella top-10 dello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena in notturna sulla mitica pista Planai. Il migliore azzurro in terra austriaca è stato Alex Vinatzer, 12mo con un ritardo di 1.64 dal norvegese Timon Haugan dopo aver recuperato quattro posizioni rispetto alla prima manche. Tobias Kastlunger si è invece fermato in 22ma posizione a 3.28, appena davanti a Stefano Gross (23mo a 3.46).

Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono partito abbastanza male e ho perso il ritmo. Dal ripido in poi, non ho neppure sciato male. Mi aspettavo comunque qualcosa di meglio. Mi preparerò per la prossima”. Era l’ultima prova tra i pali stretti prima dei Mondiali di Saalbach, che ci terranno compagnia nella prima metà del mese di febbraio. La Coppa del Mondo offrirà la discesa di Garmisch nella giornata di domenica 2 febbraio prima dello stop per la rassegna iridata.

Il risultato odierno non è bastato al nostro portacolori, reduce dallo splendido secondo posto a Kitzbuehel, per rientrare nelle prime quindici posizioni della WCSL e dunque non potrà sperare in un bel pettorale ai Mondiali: è 17mo nella graduatoria che contribuisce a determinare le startlist e dunque scenderà con una pista rovinata in terra austriaca.