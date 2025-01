Scherma, undici sciabolatrici azzurre si qualificano per il tabellone principale in Coppa del Mondo

L’Italia della sciabola femminile fa quasi bottino pieno in quel di Tunisi, località che ospita questo fine settimana la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma. Nella giornata odierna infatti ben dieci atlete su undici si sono guadagnate il passaggio al tabellone principale, raggiungendo così Michela Battiston, già qualificata in virtù del ranking.

Ottima in tal senso la prova di Martina Criscio, abile ad ottenere sei vittorie su sei nella fase a gironi. A raggiungerla subito ci hanno pensato anche Michela Lando, Giulia Arpino e Manuela Spica, tutte con un ruolino di marcia composto da cinque successi ed una sconfitta.

Buone risposte anche dal tabellone preliminare, dove Benedetta Fusetti ha passato il taglio sconfiggendo nettamente la statunitense Shealy per 15-8. Alessia Di Carlo ha invece regolato la francese Torin per 15-12, mentre Eloisa Passaro ha inscenato un vìs-a-vìs avvincente risolto solo all’ultima stoccata avendo la meglio per 15-14 sulla tedesca Weber.

Bene inoltre Claudia Rotilli che ha fronteggiato in modo solido l’avversaria a stelle e strisce Grimbaum per 15-12, così come Carlotta Fusetti, che si è imposta sulla neutrale Smirnova con lo stesso punteggio, e Chiara Mormile, brava a battere per 15-13 l’iberica Ventura. Esce di scena purtroppo solo Mariella Viale, eliminata dalla cinese Zhang dopo un assalto combattuto terminato 15-12.

Domani, sabato 11 gennaio, si disputeranno i preliminari maschili. Tra gli azzurri in lizza figurano Pietro Torre, Dario Cavaliere, Giovanni Repetti, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Marco Mastrullo, Edoardo Reale, Edoardo Cantini e Lupo Veccia Scavalli. Luca Curatoli e Michele Gallo si sono invece già qualificati.