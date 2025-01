Scherma, i convocati dell’Italia di sciabola e spada: tornano Samele e Fiamingo

Non c’è respiro nella stagione internazionale della scherma. Il prossimo fine settimana infatti vivrà due intensi appuntamenti: uno a Plovdiv, in Bulgaria, dove si terrà una nuova tappa della Coppa del Mondo di sciabola, e l’altro a Doha, in Qatar, dove è in programma il Grand Prix di spada. Tantissimi i convocati per le due armi: complessivamente 48, equamente divisi al femminile e al maschile, 12 per ogni comparto.

Nella sciabola il rientro più importante è certamente quello di Luigi Samele, bronzo individuale alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, mentre nella spada a tornare in pedana saranno Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, oro a squadre a Parigi 2024. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati, nel panorama di una scherma italiana che qualche giorno fa ha vissuto l’elezione del nuovo presidente federale, Luigi Mazzone.

Coppa del Mondo di sciabola – Plovdiv (Bulgaria), 23-26 gennaio 2025

Gara individuale femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano

Gara individuale maschile: Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Luigi Samele, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea

Squadra femminile: Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Mariella Viale

Squadra maschile: Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Lucio Landi

Fisioterapisti: Andrea Giannattasio e Simone Piacquadio.

Grand Prix FIE di spada – Doha (Qatar), 24-26 gennaio 2025

Gara individuale femminile: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi

Gara individuale maschile: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Fisioterapisti: Veronica Balzano, Maurizio Iaschi