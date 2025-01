Scherma: otto spadiste nel tabellone principale al Grand Prix di Doha

Comincia con il piede giusto l’avventura delle azzurre della spada, impegnate questo weekend in Qatar, precisamente in quel di Doha, per il Grand Prix 2024-2025 di scherma. Sono infatti otto le atlete italiane che saliranno in pedana domenica dopo la lunga giornata di qualificazioni già andata in archivio.

Oltre alle olimpioniche Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Giulia Isola, già dentro il tabellone principale in virtù del ranking, ha conquistato con personalità l’ultimo atto Lucrezia Paulis, autrice di una fase a gironi perfetta contrassegnata da sei vittorie su sei nella fase a gironi.

Benissimo poi Roberta Marzani, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk che si sono assicurate il passaggio del turno superando rispettivamente l’usbeca Murzateva per 15-8, l’iberica Raposo per 15-11 e la connazionale Carola Maccagno per 15-14.

Niente da fare invece per Gaia Caforio, fuori all’ultimo assalto in virtù del successo della sudcoreana Lim per 15-14. Out infine nel tabellone da 128 Alice Clerici, mentre Gaia Traditi ha dovuto salutare la competizione nella fase a gironi.