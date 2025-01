Scherma, Luigi Samele pronto a sfidare avversari che potrebbero essere i suoi figli! L’azzurro torna in pedana a Plovdiv

Nel fine settimana, la Coppa del Mondo di scherma sarà impegnata su un paio di fronti. La sciabola farà tappa a Plovdiv, in Bulgaria, omaggiando la grande tradizione del Paese balcanico in quest’arma. I gemelli Vasil e Khristo Etropolski hanno scritto indelebili pagine di storia negli anni ’80, mentre l’epoca contemporanea vede la giovane Yoana Ilieva provare a emulare gli illustri connazionali.

Il trait d’union dei concetti appena esposti (Bulgaria, sciabola, anni ’80 e contemporaneità) è rappresentato da Luigi Samele. Venuto al mondo nel 1987, lo sciabolatore azzurro farà il suo esordio stagionale proprio a Plovdiv, certificando quindi la volontà di proseguire la carriera agonistica. Per quanto, non si sa. Nel frattempo lui c’è, anche nell’epoca corrente.

Avrebbe potuto dire “basta”, il blasonato pugliese poi trasferitosi in Emilia-Romagna. Dopo l’argento individuale conseguito a Tokyo 2021 è stato capace di fregiarsi del bronzo a Parigi 2024, battendo nella finale per il terzo posto l’egiziano el-Sissy, in quel momento numero 1 del ranking mondiale. Chi mai gliene avrebbe fatto una colpa? Tanto più che a Basilea, poche settimane prima dei Giochi, aveva colmato la “lacuna” rappresentata dalla medaglia personale nell’ambito degli Europei.

Avrebbe potuto, appunto. Non ha voluto. Viceversa, presosi una pausa di qualche mese, Samele sta per rimettersi la maschera e risalire in pedana, allo scopo di sfidare avversari di quasi due decenni più giovani (il russo Pavel Graudyn, fresco semifinalista nel GP di Tunisi, è nato nel 2006!). Perché, evidentemente, il suo fuoco interiore è ancora acceso.

(Ri)mettersi in discussione a quasi 38 anni (tanti ne avrà quando si disputeranno i Mondiali di Tbilisi, proprio a fine luglio), incrociando la sciabola con agguerriti teenager denota non solo una motivazione fuori dal comune, ma anche una passione per la scherma che sconfina nell’amore. Non a caso, proprio in pedana ha trovato la sua compagna di vita Olga Kharlan.

Inizia una nuova fase della carriera di Samele, verosimilmente quella crepuscolare. Però, non sono forse i tramonti la parte più romantica e affascinante di qualsiasi giornata? L’augurio per Gigi è che il suo possa essere quanto più dilatato e luminoso possibile, nella speranza che possa protrarsi anche oltre l’anagrafica soglia senza ritorno degli “anta”.