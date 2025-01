Scherma, gli sciabolatori Curatoli e Gallo si fermano ai quarti al Grand Prix di Tunisi. Vince Park

Termina senza alcun piazzamento in zona calda ma con buone indicazioni al Grand Prix 2024-2025 di scherma, disciplina sciabola, per ciò che concerne la categoria maschile. In quel di Tunisi nostri nove ragazzi in lizza infatti si sono spinti al massimo fino ai quarti di finale, mancando così l’appuntamento per gli assalti decisivi.

I migliori sciabolatori sono stati in tal senso Michele Gallo e Luca Curatoli, rispettivamente settimo e sesto. Il primo si è dovuto arrendere al cospetto del neutrale Pavel Graudyn per 15-10, mentre il secondo ha dovuto cedere il passo al francese Sebastien Patrice con un netto 15-5.

Agli ottavi ha invece salutato la competizione Dario Cavaliere, caduto proprio al cospetto di Curatoli in un derby combattuto e terminato con il risultato di 15-12. Niente da fare poi per Pietro Torre, fuori al turno precedente a causa della sconfitta con Santiago Madrigal, il quale ha regolato l’italiano per 15-12, stesso risultato per Giovanni Repetti, uscito contro il polacco Matyas Szabo.

Da segnalare poi Edoardo Cantini, anche lui out ai trentaduesimi a causa del ko con l’iraniano Ali Pakdaman per 15-8. Il romeno Iulian Teodosiu ha invece arginato Mattia Rea per 15-9. Buon match poi per Marco Mastrullo, uscito 15-12 con il transalpino Jean Philippe Patrice. L’appena citato Pakdaman ha anche battuto Giacomo Mignuzzi per 15-9.

La vittoria è andata invece al sudcoreano Sangwon Park, il quale ha sconfitto Sebastien Patrice in finale per 15-12. Terzo posto per il turco Fare Ferjan e per Pavel Graudyn. La prossima tappa della Coppa del Mondo di sciabola si disputerà a Varsavia, in Polonia, dal 9 all’11 febbraio.