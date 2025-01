Sara Allemand sfiora il successo nel superG di Zauchensee di Coppa Europa, vince Nadine Fest

Si ferma a 59 centesimi dal successo l’azzurra Sara Allemand nel superG di Zauchensee (Austria), valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista di casa arriva, infatti, il successo di Nadine Fest, che chiude la sua gara con il tempo di 1:12.40.

Alle sue spalle, come detto, Sara Allemand, che paga a caro prezzo un finale non eccezionale. Completa il podio la francese Clara Direz a 1.35, mentre è quarta la svizzera Livia Rossi a 1.53. Quinta posizione per l’austriaca Viktoria Buergler a 1.66, quindi sesta la svizzera Stefanie Grob a 1.68.

In settima ed ottava posizione le austriache Michelle Niederwieser e Leonie Zegg distanti, rispettivamente, 1.75 e 2.06, quindi nona la statunitense Mary Bocock a 2.41, mentre completa la top 10 l’azzurra Camilla Vanni, decima a 2.44.

Chiude in 12a posizione Vittoria Cappelliini a 2.53, quindi 17a Federica Lani a 2.94, davanti a Ludovica Vittoria Druetto, a 3.16. Si classifica 21a Melissa Astegiano, a 3.67, davanti ad Elena Dal Vecchio, a 3.76, infine non concludono la gara Asja Zenere, Giulia Albano e Carlotta De Leonardis.