Antipasto olimpico a Cortina. Brignone per rompere la maledizione, Goggia per il riscatto. Vonn sogna il podio

Si respira aria olimpica nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si gareggia, infatti, a Cortina sulla mitica Olympia delle Tofane, la pista che il prossimo anno ospiterà le gare delle Olimpiadi. Saranno tanti gli appuntamenti in Italia in questa seconda parte della stagione, con Cortina come prima tappa, subito seguita da Kronplatz e poi Sestriere a febbraio e La Thuile a Marzo.

Tornando all’Olympia delle Tofane si parla di una discesa leggendaria, che è nella storia del Circo Bianco, con i suoi passaggi ormai davvero famosissimi. Si comincia con lo Schuss iniziale ed un tratto di grande pendenza che porta al Salto del Duca d’Aosta. Fondamentale nella parte centrale il Gran Curvone, che poi porterà allo Scarpadon, altro tratto di pista che crea sempre problemi alle atlete, che si dirigono verso il Rumerlo, dove le atlete devono assolutamente portarsi dietro gran velocità per fare la differenza fino al traguardo.

Si comincia domani con la discesa libera e poi domenica è in programma il superG. Sarà un weekend importantissimo soprattutto per Federica Brignone, che si presenta a Cortina con la possibilità di tornare in vetta alla classifica generale e soprattutto di continuare ad allungare nel duello a distanza con Lara Gut-Behrami, che sembra davvero l’unica rivale della valdostana. Cortina, però, non è mai stata una pista amica per Brignone, visto che non è mai salita sul podio e ha collezionato una sola Top-5 in carriera. Rompere la maledizione sull’Olympia delle Tofane potrebbe davvero lanciare l’azzurra verso la sfera di cristallo più ambita.

Gioie e dolori, invece, per Sofia Goggia a Cortina. Alle tre vittorie e ai quattro podi conquistati sull’Olympia controbatte anche quel bruttissimo infortunio prima delle Olimpiadi di Pechino 2022, con il successivo miracoloso recupero per andare a vincere l’argento sulle nevi cinesi. Per Goggia deve essere anche il weekend del riscatto dopo il doppio zero di St.Anton, perchè l’obiettivo della bergamasca è quello di prendersi o entrambe o almeno una delle due coppe di specialità e serve davvero il grande risultato sia in discesa sia in superG.

Lara Gut-Behrami cerca ancora la prima vittoria della sua stagione, con l’elvetica che deve cercare di dare una svolta per rilanciare la sua sfida a Federica Brignone in una seconda parte del calendario che offre davvero tantissimi scenari dove Gut-Behrami e l’azzurra possono darsi grande battaglia.

Fari ovviamente puntati per la vittoria in entrambe le specialità sulle austriache, in particolare Cornelia Huetter, ma anche Stephanie Venier, che l’anno scorso era riuscita a trionfare in discesa. Attenzione poi all’americana Lauren Macuga, che non vuole assolutamente fermarsi dopo aver ottenuto la prima vittoria in carriera a St. Anton. Ci sono poi le variabili imprevedibili come la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la ceca Ester Lehecka e la svizzera Malorie Blanc, grandissima sorpresa nell’ultimo weekend di gare veloci con il secondo posto in discesa.

Ieri nella prima prova Brignone prima davanti a Goggia e Nadia Delago, con la squadra azzurra arriva a Cortina con grandi ambizioni. Una pista sicuramente molto apprezzata da Elena Curtoni, che sta cercando di ritrovare la forma migliore anche in vista dei Mondiali. C’è sempre la ricerca del primo podio in carriera di Laura Pirovano, che spera davvero di cancellare questo zero davanti ai tifosi italiani. Attenzione anche a Roberta Melesi, sempre velocissima, ma che deve assolutamente evitare errori e sprecare degli ottimi risultati come nell’ultimo weekend a St.Anton.

Si chiude con un capitolo a parte per la regina dell’Olympia delle Tofane, ovviamente Lindsey Vonn, che ha vinto per dodici volte in carriera in Coppa del Mondo su questa pista. L’americana arriva a Cortina con il sogno di poter salire sul podio per la prima volta da quando è tornata e ci sono tutte le possibilità per centrare questo traguardo dopo l’ottimo weekend di St.Anton. La caduta di ieri nella prima prova si spera sia solo un contrattempo con la campionessa americana che sogna anche la vittoria.