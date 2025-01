Salto con gli sci: Schimd batte Prevc e conquista Villach, per Lara Malsiner buona performance

Quarta vittoria stagionale per Katharina Schmid, ex Althaus. Dopo aver disputato un Two Nights Tour che l’ha vista terza nel complesso, la tedesca torna a vincere in Coppa del Mondo di salto con gli sci e rinnova il duello con Nika Prevc.

Stavolta è la slovena a cedere: dopo una prima serie da 99 metri e 139.2 punti sull’HS98 di Villach contro i 95.5 e 132.2 della tedesca, è la nativa di Oberstdorf ad approfittare di un secondo salto a livello praticamente identico rispetto al primo, solo un po’ più lungo (97 metri) e di una contemporanea decisa flessione dell’avversaria per farcela: 264.7 contro 260.2. E un po’ d’influenza l’ha senz’altro avuta la discesa da stanga 9 a stanga 8 di Prevc.

Distanti tutte le altre, a partire da colei che completa il podio, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, che con 251.4 punti precede di soli due decimi la connazionale Lisa Eder. Di fatto si cammina un po’ a blocchi, perché tra Eder e la tedesca Selina Freitag passano quasi sei punti, visti i 245.4 da lei ottenuti. Si diceva di Seifriedsberger: per lei secondo miglior salto della seconda serie con 129.9 punti, capace di farla risalire dal settimo al terzo posto.

Dietro Freitag c’è, a 244.9, la norvegese Anna Odine Stroem, che rimane davanti di appena un decimo all’austriaca Eva Pinkelnig. A completare la top ten la norvegese Thea Minyan Bjoerseth a 238.6, la canadese Alexandria Loutitt a 235.6 e la giapponese Nozomi Maruyama a 235.1.

Per Lara Malsiner una performance buona e regolare, che fa solo piacere: tredicesimo posto con due salti non dissimili, l’uno da 89 metri e 112.6 punti, l’altro da 86 e 113.3, che le valgono 225.9 punti complessivi e la chance di continuare a Villach col sorriso. Meno bene Annika Sieff e Martina Ambrosi, uscite nella prima serie rispettivamente con 95 e 88.1 punti.