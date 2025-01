Salto con gli sci, Pinkelnig vince gara-2 a Villach. Schmid guadagna su Prevc, 16ma Lara Malsiner

Va in archivio con la sorprendente vittoria in gara-2 di Eva Pinkelnig la due giorni di Villach, sede della sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci. La 36enne austriaca, dopo il settimo posto di ieri, si è imposta sul trampolino piccolo (HS98) carinziano conquistando il primo successo stagionale e raggiungendo quota 16 successi individuali nel circuito maggiore.

Pinkelnig, vincitrice della Sfera di Cristallo nell’inverno 2022-2023, ha trionfato con merito al termine di una competizione fortemente condizionata da un vento estremamente variabile per direzione ed intensità. La padrona di casa ha fatto la differenza soprattutto nella seconda serie, precedendo di 7 punti le due grandi favorite della vigilia e protagoniste assolute di questa prima parte della stagione.

Giornata favorevole a conti fatti anche per Katharina Schmid, che difende il pettorale giallo e allunga ulteriormente in vetta alla classifica generale dopo il successo di ieri in gara-1. La tedesca, guadagnando cinque posizioni nella seconda serie, ha ottenuto un prezioso posto d’onore superando la rivale slovena Nika Prevc per tre decimi e portando a 66 punti il vantaggio su di lei in Coppa del Mondo.

Luci e ombre in casa Italia, con Lara Malsiner che si è confermata la migliore delle azzurre sul Normal Hill di Villach attestandosi in 16ma posizione con una buona rimonta nella seconda serie dopo il negativo 21° posto di metà gara. Promossa a pieni voti Martina Ambrosi, capace di attestarsi in 23ma piazza (in passato non era mai stata meglio di 28ma in Coppa del Mondo) grazie a due salti solidi con forte vento alle spalle.

Eliminate invece nella prima serie una deludente Annika Sieff (37ma) e la giovane classe 2005 Martina Zanitzer (40ma ma già brava a qualificarsi), mentre non hanno superato il taglio nella qualificazione mattutina Jessica Malsiner (47ma) e la diciottenne Noelia Vuerich (57ma).