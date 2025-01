Salto con gli sci: Nika Prevc non fallisce e vince a Zao su Bjoerseth, Lara Malsiner miglior italiana

Nika Prevc giganteggia in quel di Zao, in Giappone. La slovena vince la sua quinta gara stagionale sul trampolino normale nipponico, e lo fa in rimonta con il punteggio totale di 220.1. Risultante, questo complessivo, da salti da 94.5 e 104.5 metri per 98.5 e 121.6 punti nelle due serie. C’è anche un notevolissimo recupero nei confronti di Katharina Schmid in Coppa del Mondo, considerato che la tedesca chiude sedicesima a quota 173.3.

Seconda posizione per la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, che dopo una gran prima serie deve inevitabilmente cedere di fronte alla prodezza di Prevc nella seconda: finisce a quota 217.5, davanti all’austriaca Eva Pinkelnig, che chiude il podio con 212.7 e tenendosi la già posseduta terza posizione. A chiudere la top 5 la tedesca Agnes Reisch (207.2) e l’austriaca Jaqueline Seifriedsberger (205.9).

In una gara spesso condizionata dal vento, è abbastanza fatale la scelta della norge Eirin Maria Kvandal di saltare da stanga 23 con tutte le altre da 28, 27 e alla fine 26 nella seconda serie. Anche per questo c’è la discesa al sesto posto con 199.7 punti, davanti alla giapponese Yuki Ito (197.4) e a una gran Alexandria Loutitt, con la canadese che sale a 195.5 risalendo ben sette posizioni. Chiudono la top ten la tedesca Selina Freitag a 195.4 e la norvegese Heidi Dyhre Traasterud a 182.3.

La miglior italiana è qui Lara Malsiner, che si colloca al 18° posto con 170.2 punti, mentre Annika Sieff è 23a a 156.6. Fuori nella prima serie, invece, Martina Ambrosi, con 53.9 punti a seguito di un salto da 74.5 metri.