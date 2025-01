Salto con gli sci, Forfang primo in qualificazione sul trampolino di volo di Oberstdorf. Avanza Insam

Johann Andre Forfang ha chiuso davanti a tutti le qualificazioni per la prima delle due gare individuali previste questo weekend sul trampolino di volo HS235 di Oberstdorf (in Germania), sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Il norvegese conferma così il suo ottimo stato di forma e le sue qualità da volatore, candidandosi al ruolo di favorito d’obbligo per la vittoria.

Forfang ha fatto la differenza firmando di gran lunga la miglior misura della serie (236 metri) da stanga 20 (2 gate più in basso rispetto a tutti gli altri atleti nella top6 di oggi), lasciando sul piatto almeno una decina di punti con le valutazioni dei giudici a causa di un atterraggio problematico oltre il punto HS e mostrando dunque un potenziale impressionante in questo contesto.

Prestazione incoraggiante e seconda piazza ad un solo decimo dalla vetta per lo sloveno Domen Prevc, specialista dei trampolini di volo, che ha realizzato un salto di 220.5 metri con forte vento alle spalle rendendosi protagonista di un buon atterraggio. Terza posizione a 2.7 punti dal leader per l’austriaco Michael Hayboeck, che ha a sua volta perso qualche punto con le valutazioni dei giudici dimostrando un livello davvero notevole.

In ripresa il fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi, quarto a 7.2 punti dalla testa precedendo l’austriaco Maximilian Ortner e lo sloveno Anze Lanisek. Settimo il pettorale giallo e campione in carica della Tournée Daniel Tschofenig, davanti al connazionale austriaco Stefan Kraft e al tedesco Karl Geiger. Più distante in 16ma piazza Jan Hoerl, che rischia di perdere punti preziosi questo fine settimana da Tschofenig nella classifica generale di Coppa del Mondo. Qualificazione superata dall’unico azzurro presente Alex Insam, 36°.