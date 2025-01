Sabalenka-Keys oggi in tv, Finale femminile Australian Open 2025: orario, programma, streaming

Aryna Sabalenka contro Madison Keys, la numero 1 del mondo contro la bella storia dell’americana che torna in un ultimo atto Slam dopo sette anni abbondanti. A Melbourne, alla vigilia dell’Australia Day, la finale femminile catturerà l’attenzione del mondo tennistico.

Possibile tris per Sabalenka, che si gioca un posto nel gotha della storia del tennis, considerando che un triplo successo consecutivo a Melbourne manca da Martina Hingis (1997-1999). Ma non ha fatto i conti, almeno per il momento, con una Keys in grandissima forma e capace di impedire la supersfida con Iga Swiatek. Stili di gioco solo apparentemente simili, quelli delle due, che declinano in maniera diversa il concetto di potenza.

La finale tra Aryna Sabalenka e Madison Keys si giocherà alle ore 9:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su discovery+, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO SABALENKA-KEYS OGGI

Sabato 25 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione serale

Ore 9:30 Sabalenka [1]-Keys (USA) [19] – Finale donne – Diretta tv su Eurosport 1

A seguire Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [3]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [6] – Finale uomini – Diretta tv su Eurosport 1

