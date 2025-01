Rugby, Zebre beffate allo scadere. I Cheetahs vincono in Challenge Cup

Si è appena conclusa la sfida valevole per la terza giornata della Challenge Cup di rugby e al NRCA Stadium di Amsterdam sono scesi in campo i sudafricani Cheetahs e le Zebre Parma. Sfida delicatissima e fondamentale per entrambe le formazioni per restare in corsa per i playoff, con le due squadre a caccia del primo successo stagionale in Europa. Ecco come è andata.

Partenza subito scoppiettante ad Amsterdam, dove Thomas Dominguez porta in vantaggio le Zebre Parma dopo un minuto con un calcio piazzato. Ma è immediata la risposta dei Cheetahs, che al 2’ trovano un ottimo grubber lungo la fascia con Michael Annies che riprende l’ovale, supera l’ultimo difensore e va in meta per il 7-3 parziale.

Nel secondo quarto, le Zebre mettono insieme alcune buone fasi di gioco e al 22’ l’ala Simone Gesi schiaccia in meta, riportando gli italiani in vantaggio 7-8. Dopo alcuni errori dalla piazzola, da parte di entrambe le formazioni, arriva la punizione di Wentzel al 27’, cui risponde al 31’ Dominguez per il 10-11. Prima dell’intervallo, però, sono ancora i sudafricani a spingere e al 35’ vanno in meta con Jeandre Rudolph per il 17-11 con cui si va al riposo.

Partono in attacco gli ospiti a inizio ripresa e al 45’ spingendo con una maul avanzante da una rimessa laterale, Tommaso di Bartolomeo va in meta per le Zebre e Thomas Dominguez li porta in vantaggio con la trasformazione del 17-18. Gestiscono il vantaggio minimo le Zebre Parma, mentre i Cheetahs non riescono a rendersi pericolose, entrando così nell’ultimo quarto di gioco.

Si continua a lottare in un match equilibratissimo, con le Zebre Parma che al 70’ sprecano la chance di andare sopra il minibreak, con Thomas Dominguez che non trova i pali su una punizione. Si arriva, così, a 5 minuti dalla fine i Cheetahs ottengono una punizione appena dentro la loro metà campo, calciano verso l’angolo per una rimessa laterale vicino alla linea dei 5 metri delle Zebre. È il momento cruciale della partita. I Cheetahs vengono penalizzati per un’ostruzione nella maul, ma il calcio verso la touche delle Zebre non esce e i Cheetahs restano in attacco. Ethan Wentzel effettua un calcio a scavalcare la difesa, e la mossa paga, con i Cheetahs che riconquistano il possesso a pochi passi dalla linea di meta delle Zebre. E arriva la beffa per la squadra italiana, che di fatto dice addio alla corsa playoff. A tempo scaduto i Cheetahs allargano il gioco verso Cohen Jasper, che ha la velocità per tuffarsi nell’angolo e strappare la vittoria all’ultimo istante per 22-18.