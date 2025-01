Rugby, in Serie A elite cade Rovigo. Vincono Mogliano, Petrarca e Lyons

Si è conclusa la nona giornata, e ultima del girone d’andata, del massimo campionato italiano di rugby e nella giornata di oggi si sono giocati gli ultimi tre match in programma. In campo sono scese Rangers Vicenza – Petrarca Padova, Lazio – Lyons Piacenza e Mogliano Veneto – Rovigo. Ecco come è andata.

Colpaccio del Mogliano Rugby che al Quaggia ha battuto Rovigo 19 e 12; con il XV di Casellato che in classifica supera Rangers Vicenza ed HBS Colorno. Perdono, invece, una posizione i rovigiani scavalcati dal Petrarca Padova che ì ha espugnato il campo di Vicenza superando il Rangers 36 a 14. Nell’altro match di giornata fondamentale vittoria del Sitav Lyons sulla Lazio Rugby per 26-20, che si porta a +9 sui romani, fanalino di coda della massima divisione nazionale maschile.

SERIE A ELITE – NONA GIORNATA

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia 48-0

Fiamme Oro – HBS Colorno 1975 50-27

Rangers R. Vicenza – Rugby Petrarca 14-36

Pol. Lazio Rugby 1927 – Sitav Rugby Lyons 20-26

Mogliano Veneto Rugby – Femi-CZ Rugby Rovigo 19-12

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Rugby Viadana 1970 39; Petrarca Rugby 35; Femi-CZ Rovigo 34; Valorugby Emilia 28; Fiamme Oro Rugby 26; Rangers Vicenza 15; HBS Colorno 14; Mogliano Veneto 16; Sitav Lyons 12; Lazio Rugby 1927 3