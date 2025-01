Rugby, in Challenge Cup quattro qualificate ai playoff. Alle Zebre Parma vincere potrebbe non bastare

Si è conclusa la terza giornata della Challenge Cup di rugby e sui campi d’Europa sono state scritte le prime sentenze della coppa europea. E con quattro squadre già qualificate ai playoff, l’ultima giornata sarà decisiva per tutte le altre, compresa le Zebre Parma, che vincendo al Lanfranchi con l’USAP potrebbero comunque venir eliminate.

La pool 1 ha già qualificato ai playoff il Connacht, che ha battuto 52-24 il Lione per restare imbattuta a quota 15 punti. Alle loro spalle proprio il Lione, fermo a 9 punti, seguito da Cardiff (7 punti), sconfitto 23-20 a Perpignan, con i francesi che salgono a quota 6 punti. Come quelli dei Cheethas, che hanno battuto 22-18 le Zebre Parma, ultime a quota 2 punti. Tutto, dunque, si deciderà il prossimo weekend, con la franchigia federale obbligata a vincere contro il Perpignan, possibilmente col bonus, anche se una vittoria potrebbe non bastare per i playoff.

Nella pool 2, invece, quasi tutto deciso. Qualificato il Montpellier, vincente 28-5 contro i Lions, a quota 14 punti; così come Pau, vincente a Newport 15-24, e Ospreys, che hanno battuto Newcastle 35-15, entrambe a quota 10. Alle loro spalle Newport e Lions, con 5 punti, e Newcastle, ferma a zero ed eliminate. E il prossimo weekend sarà proprio Lions-Newport a decidere l’ultima qualificata ai playoff.

Nella pool 3, infine, tutto ancora da decidere e tutte le squadre ancora in corsa. Al primo posto, con 11 punti, l’Edimburgo che espugna Vannes per 25-29, seguito da Gloucester e Bayonne a quota 9, con gli inglesi vincenti 31-7 sugli Scarlets e i francesi che hanno espugnato il campo dei georgiani Black Lion 16-41. Seguono il Vannes a 7 punti, gli Scarlets a 6 e i Black Lion a 4. Tutto, dunque, si deciderà nell’ultimo turno, con Scarlets-Vannes, Edimburgo-Black Lion e Bayonne-Gloucester che saranno tre spareggi da dentro o fuori.