Rugby femminile, in Serie A elite balza in vetta il Valsugana

Si è conclusa la nona giornata della Serie A Elite Femminile, turno importante sia in chiave corsa playoff sia per quella salvezza. Match clou di giornata la sfida al vertice tra Villorba e Colorno, con le padrone di casa che cercavano punti per migliorare l’attuale terza piazza e ospiti che volevano confermare l’attuale leadership. Ecco come è andata.

Il big match di giornata è senza storia, con il Villorba che parte subito fortissimo, chiudendo il discorso già nel primo tempo e poi si impone per 32-7. Successo netto anche per il Valsugana Padova, che superando la Capitolina supera il Colorno in vetta alla classifica. In chiave quarto posto, fondamentale successo di misura del Cus Milano a Treviso, mentre le universitarie di Torino vincono senza difficoltà col Volvera.

SERIE A ELITE FEMMINILE – NONA GIORNATA

Valsugana Rugby Padova v Unione Rugby Capitolina 37-5

Arredissima Villorba Rugby v SIA-MPL Rugby Colorno 32-7

IVECO Cus Torino v Volvera Rugby 55-7

Benetton Rugby Treviso v Cus Milano Rugby 12-15

SERIE A ELITE FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsugana Padova 38; Villorba 36; Colorno 34*; Cus Milano 20; Unione Rugby Capitolina 16*; Cus Torino 13*; Benetton Treviso 10; Volvera 2

*4 punti di penalizzazione