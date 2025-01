Dove vedere in tv Roma-Fiorentina, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, lunedì 6 gennaio, lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro dell’edizione 2025 della Supercoppa Italiana di calcio femminile. Roma e Fiorentina si affronteranno per il primo titolo targato “anno nuovo”. Un confronto tra le campionesse d’Italia e le Viola che si presenta molto interessante e aperto a qualsiasi risultato.

Le due squadre non si sono mai incontrate in questa competizione. Nei 20 precedenti tra le due formazioni, andati in scena tra Serie A (17) e Coppa Italia (3), le giallorosse si sono imposte in 12 circostanze. Dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime sette sfide contro le toscane, le capitoline sono rimaste imbattute in ognuna delle successive 13 in virtù di 11 vittorie e due pareggi, ivi compreso quello della finale di Coppa Italia del 24 maggio scorso, vinta poi dalla Roma ai calci di rigore.

Per la squadra allenata da Alessandro Spugna sarà la settima finale in tutte le competizioni, mentre la Fiorentina disputerà la nona, la quinta in Supercoppa Italiana. Dopo aver vinto tre delle prime quattro disputate (due in Coppa Italia e una in Supercoppa), la Viola ha perso nelle quattro successive, tre contro la Juventus e una proprio contro le romane.

La partita tra Roma e Fiorentina, valida per la Supercoppa Italiana di calcio femminile, si terrà lunedì 6 gennaio (ore 15.30) allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia e godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD, Sky Sport Calcio (202); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ROMA-FIORENTINA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE

Lunedì 6 gennaio

Ore 15.30 Roma vs Fiorentina allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Calcio (202).

PROGRAMMA ROMA-FIORENTINA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport