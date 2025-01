Ricky Brabec centra il successo nel sesto stage della Dakar 2025. Daniel Sanders sempre in vetta alla generale

Ricky Brabec si è aggiudicato la sesta frazione della Dakar 2025 e si è rilanciato in classifica generale. Lo statunitense ha fatto sua una frazione davvero complicata con la bellezza di 605 chilometri di prove speciali e 224 di trasferimento. Da Hail ad Al Duwadimi si sono alternati ciottolato, asfalto, sabbia e dune. Un mix che è costato a carissimo prezzo a Ross Branch che, caduto nelle primissime fasi, è stato costretto a dire addio alla “corsa più dura del mondo”.

Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) ha vinto lo stage odierno con il tempo complessivo di 5 ore e 51 secondi. Alle sue spalle a soli 23 secondi il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC), mentre al terzo posto troviamo il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Hero Motorsports Team Rally) a 51. Quarta posizione per lo spagnolo Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) a 2:27, mentre è quinto l’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing).

Sesta posizione per lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco Rally) a 3:47, settimo per lo statunitense Mason Klein (Kove Factory) a 4:22, quindi ottavo il suo connazionale Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) a 5:09. Si ferma in nona posizione il leader della classifica generale, l’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory) a 5:43, mentre completa la top10 il cileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda HRC) a 5:46.

La classifica generale vede ancora al comando Daniel Sanders con un margine di vantaggio di ben 11:46 su Tosha Schareina, quindi è terzo Adrien Van Beveren a 19:11. Quarta posizione per Ricky Brabec 23:18, mentre è quinto Skyler Howes a 27:25.