Ranking WTA (27 gennaio 2025): Jasmine Paolini rimane n.4 del mondo, Keys scala la classifica

Aggiornamenti ce ne sono nella classifica mondiale del tennis femminile in questo lunedì 27 gennaio 2025. Si parte dalla constatazione che la bielorussa Aryna Sabalenka sia sempre sul trono, ma minacciata dalla polacca Iga Swiatek, distante 186 punti dalla giocatrice nativa di Minsk. Il percorso negli Australian Open, infatti, è andato un po’ a condizionare gli equilibri.

Il riferimento è in particolare a Madison Keys. La statunitense, a sorpresa, ha sconfitto Sabalenka nell’atto conclusivo a Melbourne ed è attualmente n.7, con sette posizioni guadagnate rispetto all’ultimo aggiornamento della graduatoria. Scostamenti anche per quanto concerne la kazaka Elena Rybakina (n.5) e la cinese Qinwen Zheng (n.8). Da constatare il ritorno in top-10 della spagnola Paula Badosa (n.10).

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 27 gennaio 2025

1. Aryna Sabalenka 8956

2. Iga Swiatek 8770

3. Coco Gauff 6538

4. Jasmine Paolini 5289

5. Elena Rybakina 4893

6. Jessica Pegula 4861

7. Madison Keys 4680

8. Qinwen Zheng 4095

9. Emma Navarro 3709

10. Paula Badosa 3608

Per quanto concerne casa Italia, Jasmine Paolini, nonostante l’eliminazione al terzo turno in Australia, si conferma in quarta posizione nel ranking WTA. È chiaro però che la toscana dovrà presto gestire delle scadenze importanti, rispetto a quanto fatto l’anno scorso, che potrebbero andare a condizionare il suo posto nella classifica.

Parlando delle altre azzurre, si conferma il dato negativo delle presenze in top-100, visto che solo Elisabetta Cocciaretto (n.59) e Lucia Bronzetti (n.66) rientrano nel novero del gruppo citato. Sara Errani, infatti, è n.105 e Martina Trevisan n.130. Ci sarà da lavorare in questo senso nel settore femminile.

TOP-10 AZZURRE

4. Jasmine Paolini 5289

59. Elisabetta Cocciaretto

66. Lucia Bronzetti 945

105. Sara Errani 727

130. Martina Trevisan 542

141. Lucrezia Stefanini 508

188. Nuria Brancaccio 381

197. Giorgia Pedone 353

265. Nicole Fossa Huergo 265

318. Camilla Rosatello 201