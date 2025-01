Ranking ATP (13 gennaio 2025): Jannik Sinner sempre sul trono, Lorenzo Musetti in top-15

Jannik Sinner può festeggiare con la vittoria nel primo turno degli Australian Open la sua 32ª settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino ha piegato in tre set il cileno Nicolas Jarry al termine di un match che nei primi due parziali è stato molto impegnativo, ma ancora una volta l’azzurro ha trovato le soluzioni e si è andato a prendere un successo non banale contro il n.34 del ranking.

Classifica mondiale che, come detto, gli sorride e non presenta scostamenti in questo lunedì 13 gennaio. Il nostro portacolori è in vetta con 11830 punti, a precedere il tedesco Alexander Zverev (7635) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (7010). Distacchi importanti per gli immediati inseguitori, ma bisognerà prestare attenzione alla prima importante scadenza che Jannik dovrà affrontare nel 2025, ovvero i 2000 punti della vittoria in Australia dell’anno scorso.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 13 gennaio

1. Jannik Sinner 11830

2. Alexander Zverev 7635

3. Carlos Alcaraz 7010

4. Taylor Fritz 5350

5. Daniil Medvedev 5030

6. Casper Ruud 4210

7. Novak Djokovic 3900

8. Alex de Minaur 3535

9. Andrey Rublev 3520

10. Grigor Dimitrov 3200

Per quanto concerne gli altri italiani, per via degli scostamenti altrui, Lorenzo Musetti sale al n.15 del mondo e spera chiaramente di guadagnare punti nello Slam nella terra dei canguri. Alle sue spalle troviamo Flavio Cobolli (n.32), Matteo Berrettini (n.34), Matteo Arnaldi (n.39), che affronterà proprio Musetti nel primo turno nel Major citato.

A completamento degli azzurri, in top-100 troviamo Luciano Darderi (n.45), Lorenzo Sonego (n.55), Luca Nardi (n.83), Fabio Fognini (n.88), che ha dato forfait per lo Slam a Melbourne, e Mattia Bellucci (n.100), non in grado di qualificarsi per gli Open australiani. Da segnalare la presenza comunque di Bellucci nel gruppo dei migliori cento e un Francesco Passaro sempre più vicino, che quest’oggi farà il proprio esordio contro Grigor Dimitrov, sfruttando proprio il ritiro di Fognini.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 11830

15. Lorenzo Musetti 2600

32. Flavio Cobolli 1512

34. Matteo Berrettini 1380

39. Matteo Arnaldi 1305

45. Luciano Darderi 1198

55. Lorenzo Sonego 1026

83. Luca Nardi 675

88. Fabio Fognini 637

100. Mattia Bellucci 605

104. Francesco Passaro 571

145. Matteo Gigante 403

164. Stefano Napolitano 349