Rally Montecarlo 2025, Neuville leader dopo la prima giornata. Ogier sbaglia ma resta in agguato

Grande equilibrio tra gli equipaggi di vertice nella prima giornata del Rally Montecarlo 2025, tappa inaugurale del Mondiale WRC. Quest’oggi si sono disputate tre prove speciali, tutte in notturna e vinte dalle Toyota GR Yaris Rally1, ma a guidare la classifica generale provvisoria dell’evento monegasco c’è la Hyundai del belga Thierry Neuville.

Il campione iridato in carica e vincitore dell’ultima edizione del rally del Principato non ha commesso sbavature, facendo valere la sua costanza di rendimento nei tre stage odierni e portandosi davanti a tutti in attesa del weekend. Neuville deve però guardarsi le spalle dalla Toyota del gallese Elfyn Evans, distante soli 2 secondi dal leader della graduatoria.

Qualche rimpianto per il padrone di casa transalpino (che vanta 9 successi in carriera a Montecarlo) Sebastien Ogier, che ha commesso un errore nella PS3 al volante della sua Toyota perdendo del tempo prezioso e scivolando dal primo al terzo posto nell’overall con un gap di 12″8 dalla vetta.

Distacchi più pesanti per gli altri big, con l’estone Ott Tanak (Hyundai) quarto a 27″ ed il fenomeno finlandese due volte campione mondiale Kalle Rovanpera (Toyota) sesto a 43″9 al termine di una serata problematica. Buona quinta posizione provvisoria per la Hyundai del francese Adrien Fourmaux a 30″ dalla testa.