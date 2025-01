Quanti punti può perdere Jannik Sinner agli Australian? Lo scenario turno per turno, solo una via per la conferma

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione di tennis che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il fuoriclasse altoatesino, che scalderà i motori con un paio di esibizioni contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas, sarà chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso 28 gennaio dopo aver regolato Novak Djokovic in semifinale e rimontato Daniil Medvedev nell’atto conclusivo.

L’azzurro svetta in testa al ranking ATP con 11.830 punti all’attivo e ha un vantaggio siderale nei confronti del tedesco Alexander Zverev (7.635), mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz (7.010) è ancora più attardato. Il nostro portacolori dovrà dunque cercare di difendere i 2.000 punti portati a casa dodici mesi fa, ma per confermare quel bottino sarà necessario alzare al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Scopriamo il quadro dettagliato turno per turno, con i possibili scenari di classifica per quanto riguarda Jannik Sinner. L’eliminazione al primo turno permette di racimolare soltanto 10 punti, dunque l’azzurro perderebbe ben 1.990 punti e scivolerebbe a 9.840 punti. Un ko al secondo turno consentirebbe di raccogliere 50 punti, dunque il 23enne dovrebbe scartarne 1.950 e tornerebbe a 9.880 punti. Uno stop al terzo turno varrebbe appena 100 punti, con una caduta di 1.900 punti nel tabellino dell’altoatesino e una totale di 9.930 punti.

Se Jannik Sinner venisse eliminato agli ottavi di finale allora intascherebbe 200 punti, ne perderebbe 1.800 ma almeno resterebbe sopra i 10.000 punti (10.030 per l’esattezza). Spingendosi fino ai quarti si assicurerebbe 400 punti, dunque ne lascerebbe per strada 1.600 e si assesterebbe a 10.230. L’approdo in semifinale permetterebbe di incamerare 800 punti, se ne perderebbero 1.200 e Sinner sarebbe comunque a 10.630. Chi perde la finale si consola con 1.300 punti, dunque Sinner ne perderebbe 700 e andrebbe a 11.130. Per rimanere a 11.830 servirebbe appunto la vittoria in terra oceanica.

RANKING JANNIK SINNER TURNO PER TURNO AGLI AUSTRALIAN OPEN

Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo agli Australian Open comunque vada il torneo, ma cambierebbe il suo punteggio nel ranking ATP.

Primo turno: 9.840 punti (ne perde 1.990).

Secondo turno: 9.880 punti (ne perde 1.950).

Terzo turno: 9.930 punti (ne perde 1.900).

Ottavi di finale: 10.030 punti (ne perde 1.800).

Quarti di finale: 10.230 punti (ne perde 1.600).

Semifinali: 10.630 punti (ne perde 1.200)

Finale: 11.130 punti (ne perde 700).

Vittoria: 11.830 punti (non ne perde).