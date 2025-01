Quando tornano Berrettini e Musetti? Il calendario dei prossimi tornei

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno scelto percorsi differenti nel mese di febbraio per avvicinarsi al Sunshine Double del mese di marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami: il primo giocherà in Sudamerica ed in Messico, mentre il secondo si dividerà tra Paesi Bassi, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Il primo a tornare in campo sarà Berrettini, che nel mese di febbraio giocherà soltanto tornei di categoria ATP 500: dal 3 al 9 sarà impegnato a Rotterdam, per poi spostarsi a Doha dal 17 al 22, ed infine a Dubai, dal 24 al 1° marzo, senza soluzione di continuità prima dei due Masters 1000 citati.

Musetti, invece, ripartirà dall’Argentina, giocando a Buenos Aires (ATP 250) dal 10 al 16, per poi spostarsi in Brasile, a Rio de Janeiro (ATP 500), dal 17 al 23, ed infine risalire il continente panamericano fino in Messico, per recarsi ad Acapulco (ATP 500) dal 24 al 1° marzo, e poi fare rotta verso gli States.

CALENDARI MATTEO BERRETTINI E LORENZO MUSETTI

Matteo Berrettini

Rotterdam (500, 3-9 febbraio)

Doha (500, 17-22 febbraio)

Dubai (500, 24 febbraio-1 marzo)

Lorenzo Musetti

Buenos Aires (250, 10-16 febbraio)

Rio de Janeiro (500, 17-23 febbraio)

Acapulco (500, 24 febbraio-1 marzo)