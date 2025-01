Quando torna Sinner? Cast di avversari stellare a Doha. E Alcaraz lo sta ‘pedinando’…

Jannik Sinner è reduce dal fantastico trionfo agli Australian Open, vincendo il suo terzo titolo a livello Slam e consolidandosi sempre di più al numero 1 del ranking mondiale. Ora arrivano alcuni giorni di stacco per l’altoatesino che domani sarà al Quirinale da Sergio Mattarella insieme ai compagni di Coppa Davis e alla squadra di Billie Jean King Cup.

Il prossimo appuntamento per Sinner sarà a Doha per l’ATP 500 dal 17 al 22 febbraio, visto che l’italiano non giocherà a Rotterdam, torneo dal quale ha dato forfait per prendersi alcuni giorni di riposo in più dopo aver vinto il primo Slam della stagione.

500 punti persi da Rotterdam che potranno essere recuperati proprio a Doha, anche se in Qatar il parterre sarà veramente delle grandi occasioni e gli avversari saranno di prim’ordine. Su tutti c’è Carlos Alcaraz, ma anche Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Alex de Minaur, Andrey Rublev e Grigor Dimitrov tra i principali.

Proprio Carlos Alcaraz sembra che in qualche modo stia “pedinando” Jannik Sinner: a differenza degli scorsi anni, lo spagnolo non andrà in Sudamerica e giocherà a Rotterdam dove sarebbe andato anche l’azzurro e poi giocherà Doha al quale parteciperanno entrambi. Una sorta di “marcatura a uomo” per provare a “rubare” qualche punto nel ranking a Sinner?