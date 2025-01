Quando si gioca Sinner-Jarry, Australian Open 2025: orario esatto 13 gennaio, partita precedente, tv

Jannik Sinner affronterà Nicolas Jarry al primo turno degli Australian Open 2025, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il tennista italiano farà il proprio esordio contro l’insidioso avversario cileno: l’appuntamento è per lunedì 13 gennaio, sarà il secondo incontro alla Rod Laver Arena: il programma sarà aperto alle ore 01.30 italiane dal derby tra le statunitensi Coco Gauff e Sofia Kenin, a seguire (e non prima delle ore 04.00) toccherà al fuoriclasse altoatesino.

Il numero 1 del mondo incomincerà contro il sudamericano la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica e partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un rivale che potrebbe creare dei grattacapi. Il 23enne, reduce dalle vittorie nei test d’esibizione contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas, incrocerà il 29enne numero 34 del ranking ATP con cui i precedenti sono in perfetta parità (1-1).

Lo scorso anno l’azzurro si impose in rimonta nei sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Pechino (dove perse poi l’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz), nel 2019 il sudamericano ebbe la meglio in due set nei sedicesimi del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. In palio la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2025, da giocare giovedì 16 gennaio contro chi avrà la meglio nel confronto tra l’australiano Tristan Schoolkate (wild card) e il giapponese Taro Daniel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Jannik Sinner-Nicolas Jarry, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2025. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-JARRY, AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio

Secondo match dalle ore 01.30 e non prima delle ore 04.00 Jannik Sinner vs Nicolas Jarry – Diretta tv su Eurosport 1

In precedenza, a partire dalle ore 01.30 alla Rod Laver Arena, si giocherà il match femminile tra Gauff e Kenin. Al termine, e non prima delle ore 04.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-JARRY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.