Quando si gioca Sinner-Jarry agli Australian Open: orario, dove vederlo in tv e streaming

La difesa del titolo agli Australian Open 2025 di tennis inizierà lunedì 13 gennaio per Jannik Sinner: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, infatti, sarà opposto nel primo turno del tabellone di singolare maschile al cileno Nicolas Jarry.

Si conosce soltanto la data dell’incontro, mentre non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco e quindi non sono noti né il campo né l’orario della sfida. Sarà il terzo incrocio tra i due, con una vittoria per parte: Jarry nel 2019 vinse a ‘s-Hertogenbosch, Sinner lo scorso anno si impose a Pechino.

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il match Sinner-Jarry, della seconda giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio

Campo ed ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Nicolas Jarry (Cile)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.