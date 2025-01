Quando si gioca Italia-Cechia, United Cup 2025: orari quarti di finale, tv, ordine di gioco singolari e doppio misto

L’Italia affronterà la Cechia nei quarti di finale della United Cup, competizione a squadre miste che si sta disputando in Australia. La nostra Nazionale scenderà in campo venerdì 3 gennaio (a partire dalle ore 07.30 italiane), con l’intento di cercare la grande impresa sul cemento di Sydney e qualificarsi alla semifinale da disputare contro gli USA nella giornata di sabato. Gli azzurri, dopo aver rifilato un doppio 3-0 a Svizzera e Francia nella fase a gironi, dovranno alzare l’asticella contro un avversario molto temibile.

Jasmine Paolini aprirà le danze contro Karolina Muchova: la numero 4 del mondo incrocerà la numero 22 del ranking WTA contro cui ha perso i quattro precedenti disputati, l’ultimo dodici mesi fa proprio in United Cup. A seguire Flavio Cobolli sarà impegnato contro Tomas Machac: il 22enne, numero 32 del ranking ATP, partirà sfavorito contro il 24enne, numero 25 del mondo (non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore, il ceco ha vinto le due sfide del 2022 tra qualificazioni degli US Open e torneo di Andria).

In caso di un successo per parte, si giocherà anche il doppio misto che determinerà la vincitrice: Sara Errani e Andrea Vavassori incroceranno Muchova e Machac. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, quarto di finale della United Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono avanti dieci ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CECHIA UNITED CUP

Venerdì 3 gennaio

Ore 07.30 Jasmine Paolini vs Karolina Muchova – Diretta tv su Supertennis

A seguire Flavio Cobolli vs Tomas Machac – Diretta tv su Supertennis

A seguire Sara Errani/Andrea Vavassori vs Karolina Muchova/Tomas Machac – Diretta tv su Supertennis

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA UNITED CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.