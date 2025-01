Italia-Cechia, serve l’impresa in United Cup: Paolini-Muchova incrocio ostico, Cobolli sfavorito

Dopo aver superato in scioltezza la fase a gironi battendo nettamente Svizzera e Francia nel gruppo D, si preannuncia un percorso molto complicato per l’Italia nel tabellone a eliminazione diretta della United Cup 2025, torneo a squadre miste di tennis in corso di svolgimento tra Sydney e Perth (in Australia) fino a domenica 5 gennaio.

Il team capitanato da Renzo Furlan dovrà vedersela tra due giorni (venerdì 3 gennaio dalle ore 7.30 italiane) ai quarti di finale con la Cechia, ripescata come una delle migliori seconde. Il percorso effettuato sin qui nella manifestazione consegnerebbe all’Italia il ruolo di favorita della vigilia, ma in realtà gli accoppiamenti del tie non sorridono sulla carta ai colori azzurri.

Jasmine Paolini sfiderà la n.22 al mondo Karolina Muchova, capace di vincere tutti e quattro i confronti diretti andati in scena contro la finalista di Wimbledon 2023. La toscana, numero 4 del ranking WTA, è reduce da un 2024 meraviglioso e ha concesso le briciole alle avversarie affrontate nei giorni scorsi a Sydney, ma si profila all’orizzonte un compito arduo contro una delle sue “bestie nere”.

Italia che parte svantaggiata sulla carta anche nel singolare maschile, con Flavio Cobolli chiamato ad una prestazione ai limiti della perfezione per avere la meglio sul quotato n.25 del ranking mondiale Tomas Machac. Il romano ha perso entrambi i precedenti, ma in questa edizione di United Cup si è tolto la soddisfazione di sconfiggere Dominic Stricker e Ugo Humbert. L’eventuale doppio misto decisivo rappresenta infine un’incognita, con Errani/Vavassori che avrebbero comunque chance di giocarsela almeno alla pari contro Muchova/Machac.