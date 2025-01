Quando le prossime gare di sci alpino? Ultime tappe a Courchevel, Schladming e Garmisch prima dei Mondiali: orari, programma, tv

Mentre stiamo ancora vivendo le gare odierne tra Kitzbuehel e Garmisch-Partenkirchen, è già tempo di pensare a quello che vivremo nel corso della prossima settimana. Non è ancora tempo di pensare ai Campionati Mondiali di Saalbach e la Coppa del Mondo di sci alpino ci proporrà ancora diversi appuntamenti importanti.

Il comparto maschile vivrà una settimana davvero piena di appuntamenti. Si inizierà già da martedì 28 gennaio con il gigante in notturna di Schladming. Sulla Planai si gareggerà anche nella serata di mercoledì 29 gennaio con lo slalom. Da quel momento in avanti ci si sposterà a Garmisch-Partenkirchen. Dopo due prove della discesa tra venerdì e sabato, domenica 2 febbraio andrà in scena la gara.

Passando al comparto femminile, invece, rimane una sola gara prima del “rompete le righe” prima di Saalbach. Si tratta dello slalom di Courchevel (Francia) anche in questo caso in notturna con il fondamentale ritorno di Mikaela Shiffrin in vista proprio della kermesse iridata. Dopodiché, per le donne, sarà tempo di pensare solamente ai Campionati Mondiali.

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Schladming, Courchevel e Garmisch saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. Non ci sarà copertura, invece, per le prove delle due discese. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 28 gennaio

Ore 17.45 prima manche gigante maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche gigante maschile Schladming

Mercoledì 29 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Schladming

Giovedì 30 gennaio

Ore 17.00 prima manche slalom femminile Courchevel

Ore 20.00 seconda manche slalom femminile Courchevel

Venerdì 31 gennaio

Ore 11.30 prima prova discesa maschile Garmisch-Partenkirchen

Sabato 1 febbraio

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 2 febbraio

Ore 11.30 discesa maschile Garmisch-Partenkirchen