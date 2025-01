Quando le prossime gare di Goggia e Brignone: un gennaio fitto di impegni

Sofia Goggia ha conquistato un pregevole quinto posto nel gigante di Kranjska Gora, mentre Federica Brignone è uscita nella prima manche sulla pista Podkoren-3. La bergamasca si può rallegrare per un risultato di lusso al suo grande rientro in questa specialità, mentre la valdostana non conosce mezze misure: ha trionfato a Soelden e a Semmering, mentre ha marcato due “zero” pesantissimi tra Killington e il pendio sloveno.

Le due azzurre sono in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, ingaggiate con la svizzera Lara Gut-Behrami anche se non vanno sottovalutate la svedese Sara Hector, l’elvetica Camille Rast e la croata Zrinka Ljutic, che al momento precedono le tre favorite in classifica generale. Quando rivedremo all’opera le nostre portacolori? Quando si disputeranno le prossime gare di Sofia Goggia e Federica Brignone? Il mese di gennaio è decisamente intenso e sarà fondamentale per la Coppa del Mondo.

All’orizzonte ci sono infatti tre weekend all’insegna della velocità: 11-12 gennaio a St. Anton (Austria), 18-19 gennaio a Cortina d’Ampezzo, 25-26 gennaio a Garmisch (Germania), in tutte e tre le occasioni sono in programma una discesa libera e un superG. Sofia Goggia punta a fare punti pesanti dopo i tre podi consecutivi conquistati a dicembre, Federica Brignone può giocarsi delle ottime carte per restare ai vertici. Nel mezzo ci saranno lo slalom di Flachau (Austria, 14 gennaio) e il gigante sulle nevi italiane di Kronplatz (21 gennaio).

Le fuoriclasse italiane si cimenteranno tra le porte larghe di fronte al proprio pubblico, mentre non le vedremo in gara tra le porte strette domani a Kranjska Gora, nella notturna di Flachau e a Courchevel (Francia, 30 gennaio), ultima gara prima dei Mondiali di Saalbach che ci terranno compagnia nella prima metà del mese di febbraio. Di seguito il calendario delle prossime gare di Federica Brignone e Sofia Goggia in Coppa del Mondo.

CALENDARIO PROSSIME GARE GOGGIA E BRIGNONE

11 gennaio Discesa libera a St. Anton (Austria)

12 gennaio SuperG a St. Anton (Austria)

18 gennaio Discesa libera a Cortina d’Ampezzo (Italia)

19 gennaio SuperG a Cortina d’Ampezzo (Italia)

21 gennaio Gigante a Kronplatz (Italia)

25 gennaio Discesa libera a Garmisch (Germania)

26 gennaio SuperG a Garmisch (Germania)

Federica Brignone e Sofia Goggia non disputeranno le seguenti gare:

5 gennaio Slalom a Kranjska Gora (Slovenia)

14 gennaio Slalom a Flachau (Austria)

30 gennaio Slalom a Courchevel (Francia)