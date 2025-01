Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (14 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Terza notte di Australian Open in arrivo per gli spettatori italiani, corrispondente al terzo giorno per chi si trova a Melbourne viste le 10 ore di fuso orario intercorrenti tra il territorio italiano e la città che più è nota dello Stato australiano della Victoria.

Sei gli italiani impegnati in singolare: il campo più importante se lo prende Jasmine Paolini, di scena sul secondo più rilevante, la Margaret Court Arena, contro la cinese Sijia Wei, passata dalle qualificazioni. Per lei sessione serale; subito in campo invece Matteo Berrettini contro il britannico Cameron Norrie, mentre più tardi ci sarà il derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Notturna italiana anche per Luca Nardi contro il canadese Gabriel Diallo, mattina per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, opposti rispettivamente a Stan Wawrinka e Tomas Martin Etcheverry.

Di seguito il calendario completo degli italiani della terza giornata degli Australian Open 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2025

Margaret Court Arena

Ore 9:00 Paolini (ITA) [4]-Wei (CHN) [Q]

Kia Arena

Ore 1:00 Berrettini (ITA)-Norrie (GBR)

3° match dall’1:00 Arnaldi (ITA)-Musetti (ITA) [16]

Court 6

4° match dall’1:00 Sonego (ITA)-Wawrinka (SUI) [WC]

Court 7

4° match dall’1:00 Cobolli (ITA) [32]-Etcheverry (ARG)

Court 12

Ore 1:00 Nardi (ITA)-Diallo (CAN)

3° match dall’1:00 Moratelli (ITA)/Piter (POL)-Andreeva/Shnaider

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: discovery+, SkyGo (per Eurosport 1 e 2), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)