Puppo: “Sinner poteva battere anche Rune 3-0. Sonego mi ricorda Windisch”

Dario Puppo ha condotto l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, in cui sono intervenuti Massimiliano Ambesi, Guido Monaco e Jacopo Tezza. Grande spazio agli ospiti per analizzare i tempi caldi emersi dagli Australian Open, dove Jannik Sinner ha sconfitto Alex de Minaur qualificandosi alle semifinali, dove incrocerà lo statunitense Ben Shelton, giustiziere di un fantastico Lorenzo Sonego.

Il commentatore di Eurosport si è voluto soffermare sul malessere avuto dal fuoriclasse altoatesino durante l’ottavo di finale vinto contro il danese Holger Rune. Il problema sembra essere ormai alle spalle per il numero 1 del mondo, che domani scenderà in campo per incrociare un avversario rognoso e meritarsi l’atto conclusivo: “Se Sinner non avesse avuto quel problema, avrebbe potuto chiudere in tre set contro Rune, ma per sua stessa ammissione la rottura della rete gli ha avuto modo di rilassarsi e tornare a giocare come sa“.

Un passaggio anche su Lorenzo Sonego, che ha lottato ad armi pari con l’americano dopo una bellissima cavalcata sul cemento di Melbourne: “A Sonego non sono mancate le possibilità. È uno come Windisch (il biathleta Dominik, n.d.r.): ha sempre avuto la capacità di crederci e credere nel cambiamento e questo è un grande merito. Ha detto di non avere rimpianti e di avere avuto riscontri della scelta fatta (sul cambio di allenatore, n.d.r.), vedo positivamente questa cosa“.