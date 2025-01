Prosegue la crisi di Tsitsipas: saluta subito gli Australian Open, Michelsen passa in 4 set

Stefanos Tsitsipas è già fuori dagli Australian Open 2025. Prosegue inesorabile la crisi del numero undici del mondo, che saluta Melbourne già al primo turno, anche se il sorteggio non era stato certamente positivo per il greco. Infatti lo scontro con il giovane americano Alex Michelsen nascondeva molte insidie e così è stato. Il ventenne di californiano si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco ed ora se la vedrà con il vincente del match tra lo spagnolo Landaluce e l’australiano McCabe, sicuramente una grande occasione per raggiungere nuovamente il terzo turno in Australia come l’anno scorso.

Una partita che ha visto Michelsen vincere 122 punti totali contro i 117 del greco, che ha comunque chiuso con tredici ace a fronte di soli due doppi falli. L’americano, invece, ha servito otto ace, ma anche commesso otto doppi falli, la metà nel quarto set. I vincenti sono stati praticamente simili, uno in più per Michelsen (46 contro 45) ed anche la percentuale di punti vinti con la prima è stata uguale (69% per entrambi).

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di battuta. Entrambi i tennisti non concedono nulla e tengono abbastanza agevolmente il servizio, con nessun game che arriva ai vantaggi. Il tie-break sembra ormai scritto ed invece nel dodicesimo game Tsitsipas concede una palla break a Michelsen, che la sfrutta subito e si va a prendere il primo set in suo favore per 7-5.

Anche il secondo set sembra abbastanza sulla sci del primo. Michelsen non concede palle break all’avversario e fatica solo nel quinto game, quando si trova costretto ad andare ai vantaggi per la prima volta con il servizio. A decidere il set è il break di Michelsen nell’ottavo gioco, con l’americano che si era procurato due palle break e ha sfruttato la seconda. Il numero 41 del mondo chiude sul 6-3 e si porta avanti nel match per due set a zero.

Con le spalle al muro e con l’eliminazione vicina, Tsitsipas riesce a reagire nel terzo set e si porta avanti di un break nel terzo set, strappando il servizio a Michelsen nel quarto gioco. Il greco ha un’altra palla break nel quinto gioco, ma non la sfrutta, trovandosi poi lui stesso ad affrontare due palle del controbreak. Tsitsipas si salva e tiene il servizio, andando poi togliere ancora la battuta all’americano nell’ottavo gioco, chiudendo sul 6-2.

Sembrava poter essere il momento della svolta per Tsitsipas e invece perde subito il servizio in apertura di quarto set. Nel sesto game, però, Michelsen con una serie di doppi falli regala il controbreak al greco. L’americano torna ancora avanti di un break nel settimo gioco, ma ancora una volta perde subito il servizio. Sul 4-4 Michelsen si inventa alcune clamorose risposte sia di dritto sia di rovescio, che lo portano al quarto break del suo set. Stavolta il braccio dell’americano non trema e Michelsen chiude 6-4, staccando il biglietto per il secondo turno.