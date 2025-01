Pesante il conto della discesa di Garmisch: frattura per Nina Ortlieb, coma farmacologico per Tereza Nova

La discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si chiude con bruttissime notizie dal punto di vista medico. Una è un aggiornamento sulle condizioni di Tereza Nova, caduta nella prova disputata ieri (senza dimenticare l’infortunio al ginocchio di Stephanie Jenal), una invece rappresenta il bollettino medico di Nina Ortlieb finita ko nella gara odierna. Andiamo, come sempre, con ordine.

Nina Ortlieb è stata, suo malgrado, protagonista di una brutta caduta che ha fatto subito capire che i danni erano stati ingenti per l’austriaca. Per la nativa di Vorarlberg infatti si parla di una frattura alla parte inferiore della gamba destra. Ennesimo colpo di sfortuna per la classe 1996 che ora si trova di fronte all’intervento numero 23 della sua carriera.

Ricordiamo che l’austriaca era reduce da un altro brutto infortunio datato dicembre 2023, ovvero la frattura di tibia e perone nella discesa di Sankt Anton. A questo punto, quindi, è superfluo ribadire che non potrà prendere parte ai Campionati Mondiali di Saalbach, che stanno per prendere il via e, di pari passo, anche la sua carriera sembra fortemente a rischio.

Brutte notizie, come detto, anche per la ceca Tereza Nova. Dopo la brutta caduta di ieri, infatti, è mantenuta in coma farmacologico per un’emorragia cerebrale che preoccupa. Il comunicato della Federazione della Cechia: “L’atleta è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre l’edema cerebrale presso l’ospedale di Murnau e rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo ritenuto necessario dal team medico. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni saranno forniti non appena disponibili”.