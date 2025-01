Perché Lara Colturi è albanese e che speranze ci sono che torni italiana: cosa sappiamo

Lara Colturi ha spento le diciotto candeline lo scorso 15 novembre e da fresca maggiorenne ha saputo conquistare due podi in Coppa del Mondo: secondo posto nello slalom disputato a Gurgl (Austria) il 23 novembre e seconda piazza nel gigante andato in scena oggi a Kranjska Gora (Slovenia). Si tratta di due risultati rimarchevoli per un giovane talento che debuttò nel massimo circuito internazionale itinerante il 19 novembre 2022 e che prima di questa stagione era entrata una sola volta in top-10 (nona nello slalom di Flachau il 16 gennaio 2024). Va puntualizzato che ha dovuto fare i conti con un grave infortunio e che ha dovuto affrontare un non semplice recupero.

La classe 2006 è la figlia di Daniela Ceccarelli, laureatasi Campionessa Olimpica in superG a Salt Lake City nel 2002 e salita sul podio in Coppa del Mondo in tre occasioni (seconda nel superG di St. Moritz nel 2001, terza nella discesa di Cortina d’Ampezzo nel 2002 prima dell’apoteosi ai Giochi e poi seconda nel superG della Val d’Isere nel dicembre 2002). Proprio la 49enne romana sta seguendo la figlia nelle vesti di allenatrice insieme al marito Alessandro, papà dell’emergente campioncina di casa. Lara Colturi, però, non gareggia per l’Italia. La nativa di Torino, infatti, sta difendendo i colori dell’Albania.

PERCHÉ LARA COLTURI GAREGGIA PER L’ALBANIA

LARA COLTURI SPIEGA PERCHÉ HA SCELTO L’ALBANIA

LARA COLTURI TORNERÀ ITALIANA? DE CHIESA: “DUE OSTACOLI DA VALUTARE”

Molti appassionati, vedendo questi riscontri agonistici davvero notevoli, si staranno chiedendo perché un’atleta figlia di italiani, nata e cresciuta nel Bel Paese, gareggi per la Nazionale balcanica (a cui ha tra l’altro regalato i primi podi della sua storia nello sci alpino). A questa domanda aveva risposto proprio Daniela Ceccarelli in un’intervista concessa a OA Sport nell’estate del 2022: “Le motivazioni sono tecniche, nel senso che potrà continuare il suo percorso di crescita sciistica con noi, che la seguiamo da quando ha iniziato. Potrà affrontare con massima serenità la prossima stagione, la prima nelle categorie FIS, dove si cambiano tipi di materiali e gare”.

La Campionessa Olimpica aveva proseguito: “Avrà la famiglia al proprio fianco e farà parte di un bel gruppo di ragazzi della squadra albanese, che già conosce, perché vivono e sciano nella nostra zona, tra Sestriere e Bardonecchia. Inoltre avrà accesso a tutte le gare, che sceglieremo con lei, così come hanno accesso altre atlete di pari età di Nazionali quali Austria, Norvegia, Croazia, ad esempio, senza alcune delle limitazioni che ci sono in altre Nazionali“.

Daniela Ceccarelli è stata insignita anche del ruolo di Direttrice Tecnica della Nazionale Albanese: “Le ragioni sono molteplici. Come accennato, ci sono diversi atleti dell’Albania nella nostra zona e sono stata contattata la stagione scorsa dalla Federazione per essere loro consulente tecnica. È una realtà giovane e molto motivata, che vuole crescere, e di recente mi hanno proposto di diventare Direttore Tecnico. Un ruolo molto stimolante per me e anche particolare per una donna, perché nello sci, e in generale nello sport, sono poche le donne che ricoprono questo tipo d’incarico”.

La mamma di Lara Colturi aveva voluto anche puntualizzare il suo rapporto con l’Italia: “Non è stata comunque una decisione facile, perché amiamo l’Italia e non la vediamo come una scorciatoia, o una scelta contro qualcosa o qualcuno, né tantomeno abbiamo motivazioni economiche. Se pensassimo ai soldi, non avremmo scelto lo sci, e comunque in Italia avremmo avuto maggiori garanzie, da quel punto di vista. È stata piuttosto una scelta in funzione di un’opportunità che ci si è presentata dall’Albania e non da altre Federazioni“.

Tanti appassionati si staranno chiedendo se Lara Colturi potrà in un futuro gareggiare per l’Italia, Daniela Ceccarelli aveva risposto anche a questo quesito: “Lara, come ogni atleta che ne abbia i requisiti, ha la possibilità di richiedere il cambio di licenza. Solo quest’anno la FIS ne ha approvati 83. Non è di fatto preclusa la possibilità di un futuro con la squadra italiana, ma ora ci concentriamo sulla stagione prossima, che sarà con i colori della squadra albanese“.

La stessa Lara Colturi aveva risposto a questo quesito che OA Sport le ha rivolto tre mesi fa. “Può darci qualche speranza che in futuro di vedremo indossare la casacca azzurra?”: “Preferisco vivere nel presente, sono la più giovane in Coppa del Mondo e avere i miei genitori con me resta importantissimo”.

Paolo De Chiesa, nella rubrica “La scodata” che tiene sulle colonne della nostra testata, aveva analizzato nel dettaglio la questione: “Premesso che nessun campione italiano si è mai sognato di gareggiare per l’Albania. Thoeni, Gros, Tomba, Compagnoni, Ghedina, Kostner, Rocca, Goggia, Bassino, Brignone e Paris hanno sempre rappresentato l’Italia. A me dispiace che Lara gareggi per l’Albania. È giusto che la FISI le abbia negato questa deroga di formarsi un team privato a 15 anni. È necessario che ci siano delle regole e che vengano rispettate”.

L’apprezzato commentatore della Rai aveva poi proseguito: “Adesso il discorso può cambiare. Lara voleva correre subito in Coppa del Mondo, e lo ha fatto; voleva sciare solo con mamma e papà, e lo sta facendo. Questi due problemi, se decidesse di tornare in Italia, sono superabili. Il team privato non sarebbe uno scandalo. D’altronde abbiamo già diversi esempi in Italia. Brignone ha un team privato all’interno della squadra e si allena col fratello, Goggia scia con Agazzi, Bassino con Daniele Simoncelli. Anche Paris è stato spesso da solo. Se decidesse di tornare, ma non ne sono sicuro, Colturi potrebbe avere una spada di Damocle: perdere i punti FIS e partire nelle retrovie, ovvero perdere un anno per risalire. Poi bisognerebbe capire se in Albania abbia più libertà di sponsorizzazione, mentre in FISI dovrebbe fare i conti con alcuni obblighi e minori possibilità di guadagni. Sono questi gli aspetti che potrebbero impedirle di tornare. Il resto è superato.