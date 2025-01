Perché Flavio Cobolli si è ritirato contro Nardi: situazione delicata a pochi giorni dallo Slam

Campanello d’allarme, a soli 5 giorni dal via degli Australian Open 2025 di tennis, per Flavio Cobolli: l’azzurro è stato costretto al ritiro dopo tre quarti d’ora di gioco nel derby italiano contro Luca Nardi valido per il primo turno dell’ ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda.

Un problema alla coscia destra ha costretto, infatti, Flavio Cobolli a lasciare il campo nelle battute iniziali del secondo set, quando Luca Nardi era in vantaggio per 6-2 1-1. I fastidi per Cobolli sono iniziati verso la fine del primo set, quando dopo aver subito il break a zero nel settimo game, ha chiesto il medical time out.

L’azzurro ha poi deciso di posticipare il trattamento al termine del parziale, chiuso sul 6-2 da Nardi, e nella pausa tra un set e l’altro Cobolli si è fatto curare la coscia destra, purtroppo senza risultati, dato che dopo il secondo game della seconda frazione è stato costretto a fermarsi per non peggiorare le cose.

IL RITIRO PER INFORTUNIO DI FLAVIO COBOLLI