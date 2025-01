Pattinaggio artistico, Conti/Macii in lotta con i tedeschi per la vittoria agli Europei. Ghilardi/Ambrosini sbagliano

Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso al secondo posto lo short program delle coppie d’artistico agli Europei 2025 di pattinaggio artistico, incominciati oggi sul ghiaccio dii Tallinn (Estonia). I nostri portacolori hanno accusato tre punti di distacco dai tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, bronzo agli ultimi Mondiali, che svettano al termine del programma corto. La lotta per la vittoria è apertissima e tutto è rimandato al free program di domani sera.

I Campioni d’Europa 2023, anno in cui si misero al collo anche il bronzo ai Mondiali, si sono resi protagonisti di una prova condizionata da qualche sbavatura e sporcata da un errore sul triplo loop lanciato (la bergamasca ha appoggiato il ginocchio sul ghiaccio). Gli azzurri hanno perso qualche livello rispetto alle aspettative su alcuni elementi che hanno caratterizzato il programma eseguito sulle note della Carmen di Bizet, venendo valutati con il punteggio complessivo di 68.52 (35.27 per la parte tecnica e 33.25 per i components), lontani dal proprio personale di 74.67 siglato a inizio stagione al Lombardia Trophy.

Il 29enne e la 24enne si sono presentati a questo appuntamento per cercare di tornare al successo continentale dopo due anni, forti di una prima parte di stagione caratterizzata da due podi nel Grand Prix (vittoria a Chongqing e secondo posto ad Angers) e dal quarto posto alle Finali. I tedeschi primeggiano a quota 71.59 (38.47+34.12) dopo aver dato impressione di una maggiore pulizia durante il programma, ma non sono assolutamente insuperabili per la coppia italiana.

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno concluso al sesto posto con il punteggio di 60.95 (29.83 per la parte tecnica e 31.12 per i components). A pesare tantissimo è stato un errore commesso dalla bergamasca, che ha eseguito soltanto un axel semplice in occasione del secondo elemento. Agli azzurri mancano almeno cinque-sei punti nel pannello e infatti si sono fermati a otto lunghezze abbondanti dal proprio personale, siglato lo corso 14 settembre al Lombardia Trophy.

Il 31enne e la 25enne, esibitisi sulle note de El Tango di Roxanne, si erano presentati a questa rassegna continentale per cercare di salire sul podio per la terza volta consecutiva dopo l’argento del 2023 e il bronzo di dodici mesi fa. Un peccato perché questa coppia aveva dimostrato un ottimo valore durante tutta la stagione, come testimoniano i terzi posti ottenuti in due tappe del Grand Prix (Angers ed Helsinki).

Ghilardi e Ambrosini restano comunque in corsa per il podio e dovranno fare la corsa sugli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko (terzi con 65.88), i britannici Anastasia Vaipan-Law e Luke Digby (64.83), i tedeschi Annika Hocke e Robert Kunkel (62.68). Soltanto noni i quotati georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (57.03), mentre Irma Caldara e Riccardo Maglio hanno terminato in quattordicesima posizione (53.75, 29.70+25.05).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO