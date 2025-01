Pattinaggio artistico: anche la svizzera Livia Kaiser salta gli Europei 2025. L’anno scorso fu quarta

Arriva un’altra defezione di peso ai Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico, competizione in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio in Estonia, precisamente alla Tondiraba Ice Hall della capitale Tallinn. Dopo il forfait della detentrice del titolo Loena Hendrickx, nella giornata odierna la svizzera Livia Kaiser ha dovuto abbandonare la possibilità di partecipare alla competizione continentale. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale della Federazione svizzera.

L’elvetica, quarta la scorso anno, ha rimediato un infortunio due giorni prima della partenza: “È con rammarico che Swiss Ice Skating annuncia la cancellazione di Livia Kaiser per i prossimi Campionati Europei 2025 che si terranno questa settimana a Tallinn, in Estonia – si legge – Livia si è infortunata durante un allenamento 48 ore prima della sua partenza per la capitale estone e non a cuor leggero deve rinunciare a partecipare per motivi fisici. Livia ha conquistato il quarto posto agli Europei del 2024. Auguriamo a Livia una pronta guarigione”.

Kaiser è stata una delle grandi sorprese della passata rassegna continentale. Inoltre ai Mondiali di Montréal, in una gara tutt’altro che semplice, riuscì a conquistare la top 10, accomodandosi al nono posto davanti ad Amber Glenn, oggi per un motivo o per un altro tra le protagoniste del movimento. A rappresentare i colori della Svizzera, non essendoci altre sostitute, sarà dunque la sola Kimmy Repond, bronzo nel 2023.

Ricordiamo che per l’Italia scenderanno sul ghiaccio due pattinatrici con grandi ambizioni: stiamo parlando di Lara Naki Gutmann e di Anna Pezzetta, entrambe artefici di un significativo exploit nella prima parte di stagione. Il sogno è quello di centrare un piazzamento sul podio a sette anni di distanza dall’ultimo bronzo conquistato da Carolina Kostner a Mosca 2018.