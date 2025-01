Paris sta tornando: “Sono di nuovo veloce. Se penso come avevo finito a Bormio…”

Dominik Paris centra un incoraggiante quinto posto al termine del superG di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla splendida cornice del Lauberhorn, l’altoatesino ha disputato una prova convincente, mancando il podio per soli 5 centesimi.

La vittoria è andata al padrone di casa Franjo Von Allmen, con 10 centesimi sull’austriaco Vincent Kriechmayr, quindi terzo un altro elvetico, Stefan Rogentin, a 58. Quarto il canadese James Crawford a 62, proprio davanti a “Domme”, mentre è sesto Mattia Casse a 92 centesimi, subito davanti a Marco Odermatt.

Al termine della gara sulle nevi elvetiche il fuoriclasse azzurro ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD: “Un risultato senza dubbio molto positivo, soprattutto se ripenso a come avevo chiuso il 2024 a Bormio. Oggi, invece, penso di aver fatto molto bene. Sono contento soprattutto per aver sentito buone sensazioni in gara. Certo, qualche errore c’è stato, ma sono sempre stato molto veloce”.

A questo punto il mirino dell’altoatesino è già puntato verso il piatto forte del weekend di Wengen, ovvero la discesa di domani: “Ci vorrà tanta confidenza, ripartendo da oggi. La pista, come sappiamo, è lunghissima, per cui può sempre succedere di tutto. Speriamo che le cose vadano per il meglio”.