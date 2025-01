Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025: tutto facile per la Pallanuoto Trieste nel posticipo della decima giornata

Si completa la decima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto che vedeva un posticipo addirittura posto ad undici giorni dall’inizio del turno. Tutto facile per la Pallanuoto Trieste che si impone nettamente per 16-4 in casa del Brizz Nuoto sfruttando una Cordovani eccezionale da quattro reti.

Per le friulane balzo importante in graduatoria che vale la terza posizione in classifica.

BRIZZ NUOTO-PALLANUOTO TRIESTE 4-16

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, G. Pastanella, V. Sbruzzi 1, M. Spampinato, R. Bianchi 1, I. Pane 1, C. Cappello, N. Meijer, M. Totolici, E. Paterson, L. Scibona, C. Russo. All. Carlo zilleri

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 3, E. De March 1, S. Cordovani 4, V. Gant 1, L. Cergol 2, F. Colletta 1, A. Gragnolati 2, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. Paolo zizza

Arbitri: Schiavo e Petrini

Note

Parziali: 1-5 2-3 0-2 1-6 Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 1/7 e Pallanuoto Trieste 1/3 + un rigore realizzato da Gragnolati nel primo tempo. Nessuna è uscita per limite di falli. Negli ultimi sei minuti del quarto tempo Scibona sostituisce Poor tra i pali della Brizz Nuoto. A 4’20” dalla fine del quarto tempo cambio di portiere anche per la Pallanuoto Trieste: Apollino al posto di Sparano. Spettatori 100 circa